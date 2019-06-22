Erdemli Belediyesi ‘Kendi Filmini Çek’ amatör kısa film gösterimi gerçekleştirildi

Erdemli Belediyesi’nin geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği ‘Kendi Filmini Çek’ amatör kısa film etkinliğinin ikincisi Erdemli Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyonla halkla buluştu.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Kendi Filmi Çek’ amatör kısa film gösteriminde 10 film yer aldı. Etkinlikte, kısa filmlerin islenmesinin ardından yönetmenlere plaket verildi.

Kendi Filmini Çek etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu dönem Kızkalesi Film Gösterimi, Medya Günleri gibi dev projelerin yanında yeni etkinliklere de imza atacaklarını belirtti. Tollu, “İlçemizde her yaş gurubundan vatandaşımızın, günlük hayatın getirdiği sorumluluklardan biraz da olsa uzaklaşarak kendine ait sosyal yaşam alanı bulabilmesi için kültürel ve sanatsal etkinlikler ve organizasyonlar düzenledik. Tabi ki bu çalışmaların en önemsediğimiz kısmı, Erdemlimizin gelişmesi adına çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine, sanatsal ve kültürel alanlarda gelişimlerine sağladığımız katkılardır. İşte bu sebeple attığımız her adımda daha dikkatli bir şekilde geleceğimiz olan gençlerimizi, gençlerimizin mimarı ailelerimizi düşünerek hareket ediyoruz. ‘Kendi Filmini Çek’ kısa film etkinliği ile de yine bir ilki gerçekleştirdik. Organizasyonumuza katılan tüm yönetmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.