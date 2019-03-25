Erdemli Belediyesi, Gücüş’te yeni yaşam alanları oluşturuyor

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, mahallelerde sosyal yaşam alanı oluşturma çalışmaları kapsamında Gücüş Mahallesinde de meydan yapımına başladı.

Erdemli Belediyesi, mahallelere sosyal yaşam alanı oluşturmaya devam ediyor. Her mahalleye spor alanları, çocuk oyun alanları, çevre düzenlemesi, meydan yapımı gibi faaliyetlerle hizmet üreten belediye, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalara Gücüş Mahallesinde meydan yaparak bir yenisini daha ekledi. Mahallede 1960’lı yıllarda yapılan okulun etrafında yol yapım faaliyetleri başlatan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, alana çocuk oyun gurubu ve spor aletleri konularak ailelere yeni yaşam alanları oluşturacaklarını söyledi.

Gücüş Mahallesinde başlatılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Tollu, “Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizin ve çocuklarımızın yetiştirilmesine katkı sunmak adına birçok proje üretiyoruz. Elbette alt yapı ve imar hizmetleri belediyemizin asli vazifeleri, ancak biz bunları yaparken sadece tek yönlü hizmet üretmiyoruz. Özellikle aile mefhumunun önemini bilerek ilçemizde eğitimden sanata, kültürden spora birçok faaliyet alanı oluşturuyoruz. Geleceğimizin mimarı kadınlarımızı rahatlatacak sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti gösteriyor ki doğru bir yolda, doğru bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Erdemli için yapacaklarımız daha bitmedi. Bu kentin insanlarına daha mükemmel hizmet üretmek adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri de çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Mahalle camisinin belediyenin katkılarıyla bu hale geldiğinin altını çizen vatandaşlar, tarihi okulun da hizmet vermeye devam etmesinin belediyenin verdiği desteklerle sağlandığını dile getirdiler.