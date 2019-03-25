0553 313 94 23

Erdemli Belediyesi, Gücüş’te yeni yaşam alanları oluşturuyor

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, mahallelerde sosyal yaşam alanı oluşturma çalışmaları kapsamında Gücüş Mahallesinde de meydan yapımına başladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:05
Erdemli Belediyesi, Gücüş’te yeni yaşam alanları oluşturuyor

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, mahallelerde sosyal yaşam alanı oluşturma çalışmaları kapsamında Gücüş Mahallesinde de meydan yapımına başladı.


Erdemli Belediyesi, mahallelere sosyal yaşam alanı oluşturmaya devam ediyor. Her mahalleye spor alanları, çocuk oyun alanları, çevre düzenlemesi, meydan yapımı gibi faaliyetlerle hizmet üreten belediye, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalara Gücüş Mahallesinde meydan yaparak bir yenisini daha ekledi. Mahallede 1960’lı yıllarda yapılan okulun etrafında yol yapım faaliyetleri başlatan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, alana çocuk oyun gurubu ve spor aletleri konularak ailelere yeni yaşam alanları oluşturacaklarını söyledi.


Gücüş Mahallesinde başlatılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Tollu, “Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizin ve çocuklarımızın yetiştirilmesine katkı sunmak adına birçok proje üretiyoruz. Elbette alt yapı ve imar hizmetleri belediyemizin asli vazifeleri, ancak biz bunları yaparken sadece tek yönlü hizmet üretmiyoruz. Özellikle aile mefhumunun önemini bilerek ilçemizde eğitimden sanata, kültürden spora birçok faaliyet alanı oluşturuyoruz. Geleceğimizin mimarı kadınlarımızı rahatlatacak sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti gösteriyor ki doğru bir yolda, doğru bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Erdemli için yapacaklarımız daha bitmedi. Bu kentin insanlarına daha mükemmel hizmet üretmek adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Mahalle sakinleri de çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Mahalle camisinin belediyenin katkılarıyla bu hale geldiğinin altını çizen vatandaşlar, tarihi okulun da hizmet vermeye devam etmesinin belediyenin verdiği desteklerle sağlandığını dile getirdiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:05
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    1. Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    2. GRAFİKLİ - Cezayir tarihindeki 5..
    3. Batı Afrika’da siyasi istikrarın..
    4. Antik Kent’e ziyaretçi akını
    5. Garanti İnternet'ten "Swift Takip..
    6. Kütahya İŞKUR’dan TYP kapsamında 300..
    7. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    8. Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını..
    9. Bakan Gül AA Editör Masası'na konuk..
    10. Kaymakam Halim yaşlıları evlerinde..
    11. Kar ve tipide mahsur kalan ambulans..
    12. Bozkırın ortasındaki "sahil kenti"..
    13. GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 7...
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    15. STK temsilcileri seçimlerde kimi..
    16. Doktor Arslan’a sevgi seli
    17. Şaphane’ye yeni itfaiye aracı
    18. CHP, Selahattin Demirtaş’ın sesiyle oy..
    19. Tedavi için hastaneye gidince göçük..
    20. Şampiyon at icralık oldu
    21. Öğrencilere 168 milyon ders kitabı..
    22. Servis minibüsü ağaçları yerinden..
    23. TCMB repo ihalesi açmadı
    24. Muğla'da yakalandı! Yaşının 6 katı..
    25. (Özel) Yok böyle sünnet çocuğu...Şehit..
    26. Türkiye’nin en büyük kongre merkezi..
    27. Maximum Kart'tan Hepsiburada'da vade..
    28. ’Filenin Aslanları’ finalde sahneye..
    29. Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi..
    30. Permakültür çiftliği için karavanla 8..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok