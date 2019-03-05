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Erdemli Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi sinema günleri başladı

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi’nin bu yıl kurduğu Çocuk Danışma Merkezi, çocukları sosyal alanda desteklemek için sinema günleri düzenledi.

05 Mart 2019 Salı 10:53
Erdemli Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi sinema günleri başladı

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi’nin bu yıl kurduğu Çocuk Danışma Merkezi, çocukları sosyal alanda desteklemek için sinema günleri düzenledi.


Erdemli Belediyesi, 2018 yılında hizmete sunduğu ‘Kadın Danışma Merkezi’ projesi ile ailelere sağladığı desteğin kapsamını bu yıl kurduğu ‘Çocuk Danışma Merkezi’ ile genişletti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında, ilçe kadınlarının sosyal hayata dahil olabilmeleri, aile içerisinde yaşadıkları problemleri çözebilmeleri ve eşler arasında sağlıklı iletişim kurulabilmesi adına hizmet vermeye başlayan Kadın Danışma Merkezi, birçok aileye ulaşarak sorunların merkezinde çözülmesini sağladı. Aile yaşamını temel alarak, bu kapsamda kurulan Çocuk Danışma Merkezi ise çalışmalarına, okul ve aile ziyaretleri gerçekleştirerek; sosyalleşmek, motivasyonunun arttırılması, toplum içerisinde sağlıklı iletişim kurarak kendini ifade edebilme gibi alanlarda hizmet veriyor.


Motivasyon faaliyetlerini çeşitli etkinliklerle destekleyen Çocuk Danışma Merkezi, alanında uzman psikologların, Erdemli’de sinemayla buluşmamış çocuğun kalmaması adına gerçekleştirdiği sinema günleri başladı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Danışma Merkezi psikologları, “Erdemli Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi olarak, çocuklarımızı sosyal alanda desteklemek için sinema günleri düzenliyoruz. Bunun gururu içerisinde, çocuklarımıza ve ailelerine destek olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dediler.


Faaliyetler kapsamında çocukların mutluluğuna ortak olan Selviler İlkokulu öğretmenleri, “Çocuk Danışma Merkezinin hazırlamış olduğu bu güzel etkinlikten dolayı, kendilerine teşekkür ederiz. Bu tür çalışmalar ilçemiz için ve geleceğimiz olan çocuklarımız için oldukça önemli. Bu etkinliklerin devamının gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandılar.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise yaptığı açıklamada, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, genç nesilleri yetiştiren ve toplumun yapı taşını oluşturan kadınlara değer verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Milletin geleceğinin emanet edildiği çocuklara destek sunmak adına Çocuk Danışma Merkezi projesini hayata geçirdiklerini belirten Tollu, belediye hizmetlerinin sadece alt yapı hizmetinden oluşmadığını, insanın hayatını kolaylaştıracak ve yaşantısına katkı sunacak her projenin kendi hizmet alanlarında olduğunu vurguladı. Tollu, tiyatro ve sinema gösterimleri, sporun her alanında yapılan etkinlikler, resimden dansa tüm müzikal faaliyetler ile Erdemli’yi sanat şehri haline dönüştürdüklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:53
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