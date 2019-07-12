Erdemli Belediyesi çalışanların göz muayenesinden geçirildi

Erdemli Belediyesi personeli iş sağlığı ve güvenliği kapsamındagöz muayenesinden geçirildi.

Erdemli Belediyesi, olağanüstü durumlarda yapılması gerekenler noktasındazaman zaman çalışanlara yönelik eğitim seminerleri düzenleyerek güvenli çalışmaalanları oluştururken, personellere yönelik yapılan sağlık taramaları ile de örnekolmaya devam ediyor. Bu kapsamda daha önce de düzenli olarak sağlık taramalarıyapılan belediye çalışanları, bu kez de kapsamlı göz muayenehanesinden geçirildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin kalkınması ve modern bir kentolabilmesi için gece gündüz çalışan belediye personeline teşekkür ederek, "Elbetteilçemiz o personellerimiz sayesinde bugün bulunduğu noktaya geldi. İşte bu yüzdenönceliğimiz sağlık ve güvenlik konusunda örnek bir çalışma alanı oluşturmak. Bukapsamda belediyeye ait her birimde ve kurumda dönem dönem seminerler veuygulama eğitimleri verdiğimiz gibi sağlık taramaları da gerçekleştiriyoruz. Tekamacımız bu kenti inşa eden, nasırlı elleriyle ve enerjik beyinleri ile hemşerilerimizehizmet veren arkadaşlarımızın emeklerine karşı bir şeyler yapabilmek. Onlarısağlığını çok önemsiyoruz. Zira sağlıklı ve güzel hizmet, sağlıklı ve zinde bir bünyeile yapılabilir” dedi.