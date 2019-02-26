Erdemli Belediyesi bahara hazır

Erdemli Belediyesi’nin, kendi fidanlığında ürettiği çiçeklerlebahara hazırlandığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ’doğa dostu belediye’ algısı ileyüzlerce çiçek ve fidanı kendi üretim sahasında yetiştiren belediye, farkındalıkoluşturmaya devam ediyor. İlçenin çevre düzenlemesinde kullanılacak ürünlerikarşılamak adına kendi serasını kuran Erdemli Belediyesi, bahar mevsimindekullanılmak üzere çiçekleri hazır hale getiriyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yetiştirilen tüm ürünlerin dikime hazırvaziyette olduğunu belirterek, "Şehrimizin çevre düzenlemesi için ihtiyacı olanürünler, fazlasıyla seramızda üretiliyor. Erdemli Belediyesi, dışa bağımlı olmadanyüz binin üzerinde yaptığı üretimle, kendi kendine yeten bir belediyedir.Ürünlerimizi yetiştirme aşamasında da bilimsel metotları kullanıyoruz. Ziraatmühendisleri ve ziraat teknikerleri ile bu işi modern yöntemlerle yapıyoruz. Şu ançiçek seramızda onlarca çeşit bitkiden yüz bin adet üretilmiş olup, dikime hazır birşekilde bekletilmektedir. İhtiyaçlara göre, mevsimsel uygunlukları da göz önünealınarak dikim işleri gerçekleştirilecektir" dedi.