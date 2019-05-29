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Erdemli Belediyesi Aquapark’ı bayramda açıyor

Erdemli Belediyesi, Aquapark Sosyal Tesisinin sezon açılışını Ramazan Bayramının ikinci günü gerçekleştiriyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:00
Erdemli Belediyesi Aquapark’ı bayramda açıyor

Erdemli Belediyesi, Aquapark Sosyal Tesisinin sezon açılışını Ramazan Bayramının ikinci günü gerçekleştiriyor.


Erdemli Belediyesi’nin, önceki dönemde yapımını tamamladığı ve kullanıma açtığı su parkında yetişkinlerin yanı sıra çocuklara yönelik verilen yüzme eğitimleri ile haftanın her günü 09.00-12.00 ve 14.00-20.00 saatleri arasında hizmet verilecek. Tesiste özel engeli bulunan vatandaşlara ücretsiz hizmet verileceği belirtilirken, her cuma sadece kadınlar yararlanacak.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı değerlendirmede, “Bize verilen kaynakları vatandaşlarımızın faydasına kullanmak adına önemli projelere imza attık. Alata Mahallemizde bulunan ve yaz sezonunda faaliyet gösteren tesisimizin, kış sezonunda da hizmet verebilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız için yüzme kursları düzenliyoruz ve bunların yanında her hafta cuma günü sadece bayanlara tahsis ettiğimiz tesisimiz ile kadınlarımızın da rahatını göz önünde bulunduruyoruz. Ayrıca özel vatandaşlarımıza sunduğumuz yüzme eğitimleri ile onların fiziki gelişimlerine de katkı sunuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:00
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