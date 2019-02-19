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Erdemli Belediyecilikle engelli vatandaşlara A’dan Z’ye hizmet

Sancaktepe’yi engelli vatandaşlar için yaşanılır bir ilçe haline getiren Başkan İsmail Erdem, Ataşehir’de engelli vatandaşlar için 7 gün 24 saat çalışacaklarını söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 21:50
Erdemli Belediyecilikle engelli vatandaşlara A’dan Z’ye hizmet

Sancaktepe’yi engelli vatandaşlar için yaşanılır bir ilçe haline getiren Başkan İsmail Erdem, Ataşehir’de engelli vatandaşlar için 7 gün 24 saat çalışacaklarını söyledi.



AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Belediye Başkanı olarak 10 yıl görev yaptığı Sancaktepe’de engelli vatandaşların dostu oldu. Başkan İsmail Erdem, uygulamaya koyduğu tüm projelerle engelli vatandaşları önceleyen ve tüm hizmetlerden yararlanmalarını sağlayan bir yönetim anlayışı benimsedi.



Sancaktepe’de başardı, Ataşehir için hazır


Sancaktepe’de engelli vatandaşların ayrıcalıklı bakım hizmetlerini gerçekleştiren, gelir düzeyi düşük engelli vatandaşlara ihtiyaçlarına göre sosyal yardımlar ve hizmetler sunan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Sancaktepe’de engelli bireylerle ilgili yaptığı tüm projeleri Ataşehir’de de uygulamak için hazır.



Engelli vatandaşlar için A’dan Z’ye hizmet


Sancaktepe’de yüzme havuzları, spor salonları ve fitness salonları açan Başkan İsmail Erdem, tüm bu hizmetleri, engelli vatandaşların kolayca yararlanabilmesi için dizayn etti. Sancaktepe’de, bakacak kimsesi olmayan, evinde yemek pişiremeyecek derecede engelli olan vatandaşların kapılarına kadar sıcak yemek ulaştıran Başkan Erdem, ayrıca sağlık ve temizlik ekiplerini engelli bireylerin evlerine göndererek sağlık, temizlik ve kişisel bakım hizmetlerini de karşılıyor.



Engelli vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülüyor


Sağlık kurumlarına tek başlarına gidemeyen engelli vatandaşları, ambulans ve hasta nakil araçlarıyla sağlık kurumlarına ulaştıran Başkan Erdem, ayrıca sosyal hayatın içinde kolaylıkla yer alabilmeleri için ücretsiz tekerlekli sandalye, akülü araç, hasta yatağı ve medikal gereçler gibi yardımlarda da bulunuyor.



Engelliler için dinlenme evi ve acil durum sistemi


Sancaktepe’yi engelli vatandaşlar için yaşanılır bir ilçe haline getiren Başkan İsmail Erdem, Ataşehir için de engelli vatandaşları önceleyen projeler geliştiriyor. Ataşehir’de Engelliler İçin Dinlenme Evi açacaklarını, uygun donanıma sahip araçlarla engelli vatandaşları evlerinden alıp Dinlenme Evi’nde ağırlayacaklarını ve yine diledikleri zaman evlerine bırakacaklarını ifade eden Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, ayrıca engelli ve yatalak vatandaşlar için, “Ses Ver, Tele Sağlık” projesiyle, vatandaşların evlerinde kurulacak acil durum sistemi olacağını, acil durumlarda ambulans ve doktor gönderilmesi için hizmet üreteceklerini söyledi.



“Telefonlarımız 24 saat açık”


Sancaktepe’de engelli vatandaşların tüm ihtiyaçlarına göre hizmetler ürettiklerini ifade eden Ataşehir Belediye Başkanı İsmail Erdem, engelli vatandaşların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, telefonlarının 24 saat açık olduğunu, üzerlerine ne görev düşerse yapacaklarını, hizmet kapılarının da, gönül kapılarının da sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 21:50
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