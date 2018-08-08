Eren Erdem’in köstebeği deşifre oldu: Piar Ali!

Almanya’ya kaçarken gözaltına alınan CHP’li Eren Erdem, ‘terör örgütüne yardım’ suçunun ardından ‘casusluk’tan da yargılanacak. 15 Temmuz’da İstihbarat Dairesi’ni işgale giden eski polis Zeki Taşkın, Erdem’e FETÖ’den dosya taşıyan ‘Piar Ali’yi deşifre edince savcılık yeni bir soruşturma açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Emniyet İstihbarat'taki yapılanmasına ilişkin 36 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamenin şüphelileri arasında yer alan FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın'ın beyanlarıyla, FETÖ'nün, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li eski Milletvekili Eren Erdem'e dosya taşıması deşifre edildi.

15 Temmuz darbe kalkışması öncesi paralel örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Zeki Taşkın, darbe gecesi diğer FETÖ'cü emniyet müdürleri Lokman Kırcılı ve Gürsel Aktepe ile Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde belirmiş, 3 terörist, İstihbarat Daire Başkanlığı'nı işgale kalkışmıştı. Taşkın, Kırcılı ve Aktepe o gece güvenlik güçlerince derdest edilmişti.

“SARIŞIN, UZUN BURUNLU”

15 Temmuz'da FETÖ üyelerine geçtiği mesajda, 'emekli ya da görevdeki bütün örgüt üyelerinin darbeye direnen halka kurşun yağdırması' talimatını veren Taşkın'ın sorgudaki beyanları, CHP'li Eren Erdem'e dosya getiren FETÖ mutemedini ortaya serdi. Taşkın'ın ifadesine göre, Erdem'e dosya taşıyan isim, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 'İç Denetim Birimi Başkanı' olarak görev yapan Halil İbrahim Abanoz. Taşkın, ifadesinde Abanoz'u şöyle tarif etti: "Trabzonlu, siyasal mezunu, sarışın, uzun burunlu, numaralı gözlüklü."

"BANA KENDİSİ SÖYLEDİ"

Abanoz'un, örgüt içinde 'Piar Ali' kod adını kullandığını belirten Taşkın, Abanoz'un, FETÖ hiyerarşisinde kendisine 'abilik' yapan öğretim üyesi 'Faruk' isimli imamdan da üst mevkide olduğunu anlattı. 'Piar Ali' kod adlı Abanoz'un AK Parti aleyhine olabilecek, partiyi siyasi yönden zarara uğratabilecek, gündem oluşturabilecek konular hakkında dosyalar hazırlayıp bunları milletvekillerine aracılar vasıtasıyla ulaştırdığını anlatan Taşkın, şunları kaydetti: "Hazırladığı dosyaları aracılarla CHP’li Eren Erdem'e ulaştırdığını kendisinden duydum. Ancak dosyanın içeriğini bilmiyorum. Benden de böyle bir dosya hazırlamamı istedi, ben kabul etmedim. Ali ile en son evimde 2016 yılının ramazan ayından sonra görüştük."

“ABANOZ 91'LİLERİN ABİSİDİR”

FETÖ'cü eski polis Zeki Taşkın, örgüt üyelerinin haberleşmede kullandığı Eagle programında kurulan grupta 'Piar Ali' kod adlı Halil İbrahim Abanoz'un da ekli olduğunu aktardı. Taşkın, hakkında "91'lilerin abisidir" dediği Abanoz'un 15 Temmuz gecesi, "Herkes bulunduğu en yakın noktaya gitsin, askere yardımcı olsun" şeklinde mesaj gönderdiğini de itiraf etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşkın'ın ifadesi üzerine harekete geçti. Başsavcılık, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmeyince Almanya'ya kaçmak üzereyken mayıs ayında yakalanıp tutuklanan Erdem hakkında 'casusluk' soruşturması da açtı.

O ŞİMDİ CASUS

17-25 Aralık darbe girişimi sonrası yayına başlayıp 66 gün boyunca basılabilen Karşı Gazetesi’ndeki yayın yönetmenliği sırasında FETÖ imzalı çok sayıda montaj kaydı paylaşan Erdem hakkında zaten ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’, ‘gizli tanığı deşifre etmek’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülüyor. FETÖ’ye yardım suçu sanığı Erdem’e ilişkin ortaya çıkan yeni gelişmeler sonrası Ankara Başsavcılığı da, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından soruşturma başlattı. Türkiye’yi Rus medyasında suçlayarak büyük bir skandala imza atan Erdem’in MİT hakkında Fransızlara bilgi verdiği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Türkiye ile İran’ın savaşa girmesi halinde İran’ı destekleyeceğine dair paylaşımlarda bulunan Erdem, FETÖ’nün kapatılan basın organlarını kurtarmak için de TBMM’de kanun teklifi vermişti.

(Yeni Şafak)