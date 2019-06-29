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Erdem’den BGC’ye ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcıları, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyelerini Basın Kültür Sarayı’ndaki BGC merkezinde ziyaret etti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:59
Erdem’den BGC’ye ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcıları, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyelerini Basın Kültür Sarayı’ndaki BGC merkezinde ziyaret etti.


Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin Bursa’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Nilüfer Belediyesi’nde yeni bir döneme başladık. Bu yeni dönemde dayanışma içinde Bursa ve Nilüfer için çalışacağız. Mustafa Bozbey’den aldığımız görevi, daha iyi yerlere taşımak için gayret edeceğiz. İnsanımıza hizmete yönelik projelerde Bursa Gazeteciler Cemiyeti ile dayanışma içinde çalışacağımıza inanıyorum" dedi.


Ziyaretten memnunluk duyduğunu ifade eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı da, "Nilüfer Belediyesiyle ve şansınızla uzun yıllar öncesine dayanan işbirliğimiz var. Basın Kültür Sarayı’nın yapım sürecinde desteğinizi aldık. Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi’ni ve Uğur Mumcu Etkinlik Salonu’nu Bursa’ya birlikte kazandırdık, sosyal ve kültürel etkinlikleri yine birlikte sürdürüyoruz. Biz de iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.


Ziyarete, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yanı sıra Başkan Yardımcıları Adem Vural, Remzi Çınar, Sibel Özer ve Engin Yener ile Basın Yayın Halka İlişkiler Müdürü Hande Koç da katıldı. BGC heyetinde ise Başkan Yardımcıları Fuat Kars, İhsan Altıkardeş, Fikret Sönmez, Hakan Işıkkent, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Kundakçı, Cemal Ekentok ile Genel Sekreter Sinan Tunç yer aldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:59
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