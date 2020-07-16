Erdem Torlak kimdir nerelidir? İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Erdem Torlak

Erdem Torlak kimdir? 1973 Bursa’da doğdu. İlk ve ortaokulu Bursa Mudanya’da tamamladı. 1987 yılında İstanbul Polis Kolejini kazanarak 1991 yılında mezun oldu. Polis Koleji’nin ardından 1995 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İlk olarak 1995-2007 yılları arasında İstanbul’da Komiser Yardımcılığı görevine getirildi. 2009-2012 yılları arasında Sakarya Emniyet Müdürlüğü 4.sınıf Emniyet Müdürlüğü görevinde, 2012 yılı Temmuz ayında da Konya-Karapınar’a İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2014 yılında İstanbul Emniyeti Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü olarak atandı. Sonrasında Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü olarak 25 ay başarılı bir çalışma yapan Erdem Torlak Ocak 2017’de Bakırköy Emniyet Müdürü olarak göreve devam etti.