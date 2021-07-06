Erdem Sürmen kimdir? Erdem Sürmen nerelidir? Erdem Sürmen ne iş yapıyor?
Erdem Sürmen kimdir? Erdem Sürmen nereli? soruları merak ediliyor. AK Parti Sürmene İlçe Başkanlığı ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Erdem Sürmen, 2015 yılında AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı olmuştu. Peki Erdem Sürmen görevi nedir? Erdem Sürmen ne iş yapıyor? İşte Erdem Sürmen hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Erdem Sürmen kimdir? Erdem Sürmen, Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Erdem Sürmen aslen nerelidir? Erdem Sürmen aslen Sürmeneli olduğu bilinmektedir. Siyasi kariyerine 2001 yılında AK Parti’de başlamıştır.
AK Parti Sürmene İlçe Başkanlığı ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı olmuştur. 2016 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı’nda görev yapmaktadır. Bir süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yürütmektedir. Trabzon’da en çok tanınan kişilerin başında gelmektedir. MÜSİAD gibi çeşitli kuruluşlarda farklı faaliyetlerde bulunmuştur.