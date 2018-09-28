Erdem hakkında mahkemeden karar

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 'gizliliğin ihlali, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte yardım etme ve göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından yargılanan Eren Erdem'in tutukluluk durumunu, daha önce verilen karar gereği dosya üzerinden değil duruşma açarak inceledi.

Duruşmada bulunmayan Erdem'i 9 avukat temsil ederken, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Onursal Adıgüzel ve Gamze Akkuş İlgezdi ile milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Sezgin Tanrıkulu da duruşmayı izledi.

Heyet, 31 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. ve Terörle Mücedele Kanunu'nun 19. maddesine eklenen geçici maddelerinde, 'tutukluluk incelemesinin en geç 90'ar günlük sürelerde, kişi veya avukatlarının dinlenilmesi suretiyle resen yapılacağının' hüküm altına alındığını belirtti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Duruşmada, Erdem'in avukatları savunma yapıp müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Tutukluluk incelemesine ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun niteliği, katalog suçlardan olması, diğer sanık beyanları, mevcut deliller, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması, sanık savunmalarının henüz alınmaması ve adli tedbir kontrollerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eren Erdem ve gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 31 Ekim'de, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek.