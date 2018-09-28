0553 313 94 23

Erdem hakkında mahkemeden karar

Yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla 11 sanıkla birlikte yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Erdem'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

28 Eylül 2018 Cuma 16:13
Erdem hakkında mahkemeden karar

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 'gizliliğin ihlali, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte yardım etme ve göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından yargılanan Eren Erdem'in tutukluluk durumunu, daha önce verilen karar gereği dosya üzerinden değil duruşma açarak inceledi.

Duruşmada bulunmayan Erdem'i 9 avukat temsil ederken, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Onursal Adıgüzel ve Gamze Akkuş İlgezdi ile milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Sezgin Tanrıkulu da duruşmayı izledi.

Heyet, 31 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. ve Terörle Mücedele Kanunu'nun 19. maddesine eklenen geçici maddelerinde, 'tutukluluk incelemesinin en geç 90'ar günlük sürelerde, kişi veya avukatlarının dinlenilmesi suretiyle resen yapılacağının' hüküm altına alındığını belirtti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Duruşmada, Erdem'in avukatları savunma yapıp müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Tutukluluk incelemesine ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun niteliği, katalog suçlardan olması, diğer sanık beyanları, mevcut deliller, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması, sanık savunmalarının henüz alınmaması ve adli tedbir kontrollerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eren Erdem ve gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 31 Ekim'de, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:13
  1. İstanbul
  2. OTOMOBİL Haberleri
  3. OTOMOBİL
  4. eren erdem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'nin af teklifi ne zaman hayata geçecek?
    1. MHP'nin af teklifi ne zaman hayata..
    2. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    3. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    4. Almanlar duyurdu... Rusya'ya karşı..
    5. Phillip Cocu'dan Ali Koç için flaş..
    6. 3. havalimanı personel alımı 3...
    7. Manisaspor'a eksi 3 puan silme cezası..
    8. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni..
    9. AÖF büro adres ve telefonları
    10. Başakşehir’de Malatya mesaisi başladı
    11. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    12. Turizmde yeni dönem başlıyor! İşte..
    13. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    14. Tropik fırtına en az hasarla nasıl..
    15. Ljajic'e Sırbistan'dan milli davet
    16. Dink cinayeti davasında yeni gelişmeler
    17. Konya’da üniversiteli genç intihara..
    18. Jahovic PFDK'ya sevk edildi
    19. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne..
    20. Güz domatesi, üreticisini memnun ediyor
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri