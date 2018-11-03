Ababey: Eren Erdem, bana ve karıma maaş bağlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)17-25 Aralık darbe girişiminde, yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada savunma yapan, sanık Turan Ababey, gazetenin kapanmasının ardından Eren Erdem'in kendisine Büyükçekmece Belediyesi'nden maaş bağlatabileceğini söylediğini belirterek, "Eren Erdem, önce beni Büyükçekmece Belediyesi’nde danışman gibi gösterebileceğini söyledi. Sonra eşime başka bir yerden maaş bağlattı. Birkaç ay para gönderdi" şeklinde konuştu.

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Ababey, Eren Erdem’in kendisinden TUSKON ile görüşmesini istediğini dile getirerek, “TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile görüştüm. ‘Gazeteyi tape tape kullandınız, bu gazeteyi satın alın tepe tepe kullanın’ dedim. Verdikleri tapeleri kastettim. ‘Ben 500-600 bin dolar para harcadım, yarısını verin razıyım’ dedim. Hidayet Karaca ile görüşüp bana haber vereceklerini söylediler ama bana daha sonra dönüş yapmadılar” diye konuştu.