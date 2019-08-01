Erdem: "Deprem öncesine yönelik çalışmalara önem vermeliyiz"

BURSA (İHA)Bursa’da 1855 yılında yaşanan yıkıcı depremlerde kırılan fay hatlarının araştırılması, Nilüfer Belediyesi’nin de katkılarıyla sürüyor. Akademisyenlerin, Tahtalı Mahallesi’nde devam eden çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Turgay Erdem, deprem öncesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaparak, “Depreme hazır olup olmadığımızı belirlememiz çok önemli” dedi.

Bursa’da ilk kez 2017 yılında Nilüfer Belediyesi, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği,Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü iş birliğiyle Nilüfer’de gerçekleştirilen 1855 Bursa depremi fay hatlarını araştırma çalışmaları, Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı çağrının ardından bu kez Bursa genelinde gerçekleştiriliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında “Bursa Civarında Deprem Kaynağı Olabilecek Diri Fayların Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Saptanması” çalışmasına, Nilüfer Belediyesi de destek veriyor. Ankara Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nden ilgili akademisyenler, Nilüfer’in Hasanağa, Kayapa, Tahtalı ve Minareliçavuş mahallelerinde, yerli üretim özel bir arazi aracı ile detaylı çalışma yürütüyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Tahtalı Mahallesi’nde süren çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmayı yürüten akademisyenlerden bilgi aldı.

Nilüfer öncü oldu

Nilüfer Belediyesi öncülüğünde 2017 yılında Ürünlü ve Yaylacık Mahallesi’nde yaklaşık 4 kilometrelik bir alanda sismik yansıma çalışması yapıldığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu çalışmalar sonucunda Bursa olası fay hattının, çalışma yapılan bölgenin 147 metre civarında olabileceği verilerine ulaştıklarını söyledi. Elde edilen verileri tüm kamuoyu ve yerel yönetimlerle paylaştıklarını ifade eden Başkan Erdem, çalışmanın Bursa genelinde yapılması için o dönem Bursa’daki bütün belediyelere çağrıda bulunduklarını hatırlattı. Başkan Turgay Erdem, “Dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey ile birlikte çalışmanın sonuçlarını Bursa kamuoyuna duyurduk ve bu çalışmanın bütün Bursa’da olması gerektiği çağrısında bulunduk. Bu konu bizim için çok önemli. Kamuoyu ve yerel yönetimler olarak duyarlı olmamız gerekiyor. En önemlisi de çalışma sonuçlarının yerel yönetimlerde, belediye meclislerinde tartışılarak, gerekli önlemlerin alınması. Biz, ‘Fay hattını belirledik’ deyip geçersek, başarılı olamayız. Fay hattı üzerindeki yerlerde çalışmalar, imar planları üzerinde değerlendirmeler yaparsak, fay hattına yakın olan bölgelerdeki imar hareketliliğini yeniden gözden geçirirsek ve yapı stoğunun depreme dayanıklı olup olmadığına bakarsak, çalışma amacına uygun hale gelmiş olur. Bu yüzden bizlere çok önemli görevler düşüyor. Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi önderliğinde bu konuda sağlıklı çalışmalar yapılması gerekir. Nilüfer Belediyesi olarak bu konudaki çalışmaları destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de daha çok deprem sonrasına yönelik çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, asıl yapılması gerekenin, Nilüfer’de olduğu gibi deprem öncesine yönelik çalışmalar olduğunu vurguladı. Başkan Erdem şöyle konuştu: “Depreme yönelik, bu tür çalışmalar yapılmalı. Depreme hazır olup olmadığımızı belirlememiz çok önemli. Yerel yönetimler, deprem sonrasında oluşacak eylem ya da tedbirler konusunda tabii ki çalışmalarını yapacak. Nilüfer Belediyesi olarak biz de, afet merkezimizi kurduk. Orada deprem anında nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili simülasyon çalışmaları yürütüyoruz. Hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize bu konuda önemli bilgiler veriyoruz. Ama asıl olması gereken, fay hatlarının belirlenmesi ve çalışmaların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi”

Bursa civarında Deprem Kaynağı Olabilecek Diri Fayların Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Tespit çalışmasının, 27 Eylül tarihinde tamamlanması planlanıyor. Çalışma kapsamında 3’ü Nilüfer’de olmak üzere toplam 17 hatta sismik yansıma, elektrik özdirenç ve gravite çalışmaları yapılacak.

Elde edilecek sonuçlarla, Bursa’nın yerleşim planlarının yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi hedefleniyor.