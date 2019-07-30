0553 313 94 23

Erdek’teki dev bayrak alanı pislik ve karanlık içinde

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Seyitgazi Tepesi’nde bulunan Türk bayrağı ve Atatürk resminin bulunduğu alanda yıllardır çevre temizliği ve bakım yapılmamasına vatandaşlar tepki gösteriyor.

30 Temmuz 2019 Salı 11:05
Erdek’teki dev bayrak alanı pislik ve karanlık içinde

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Seyitgazi Tepesi’nde bulunan Türk bayrağı ve Atatürk resminin bulunduğu alanda yıllardır çevre temizliği ve bakım yapılmamasına vatandaşlar tepki gösteriyor.


Erdek Seyitgazi Tepesi’ndeki Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafının yer aldığı bölgenin yıllardır bakımsız olması eleştirilere yol açıyor. Erdek Belediyesi’nin bölgenin bakımını yapması ve ışıklandırması isteniyor. Konuyla yakından ilgilenen Fehmi Demirhan, şunları söyledi:


"Seyitgazi’de, bu bayrak ve Atatürk fotoğrafının bulunduğu bölge 1997 yılında düzenlenmişti. Buraya dönemin garnizon komutanı kurmay albayın isteği ve büyük maddi-manevi desteğiyle, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yardımsevenler Derneği’nin katkılarıyla yapıldı. O dönemde şehrin en yüksek tepesine, 18 metre uzunluğundaki bu bayrak ve Atatürk fotoğrafının yer alacağı 17 mikserlik beton platformu ODTÜ teknik yetkilileri yaptı. Bayrağı se ben bir vinç eşliğinde yerine koymuştum. Bu bayrak ve Atatürk fotoğrafının yer aldığı platformu 9 çelik halat çekiyordu. Şimdi bu halatların çoğu eskimiş. Bölge son derece bakımsız. Belediyenin bu anlamlı bölgeyi mutlaka ışıklandırması gerekiyor ki, aslında bu da gerçekleşmesi çok kolay bir işlem. Yıllara meydan okuyan bu bölgenin yeniden Erdek’e yakışır duruma getirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:05
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’da yüzbinlerce kişi sokaklarda yaşıyor!
    1. Almanya’da yüzbinlerce kişi sokaklarda..
    2. Genç paralimpik sporcuların hedefi..
    3. Konya Valiliğinden Beyşehir’deki..
    4. Diyarbakır'da polis merkezine..
    5. Birol Aydın, özel sporcuların..
    6. 330 kişilik kontenjana bin 403 aday..
    7. Devrilen traktörün altında kalarak öldü
    8. Su diye peynir mayası içen küçük Miray..
    9. Kuşadası’na iki yeni içme suyu kuyusu
    10. Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli..
    11. Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
    12. Merkez bankalarının rezervlerinde..
    13. Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya..
    14. Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete..
    15. TEB'den kredi kampanyası
    16. Ege Üniversitesi kapılarını çocuklara..
    17. AA'nın savaş muhabirliği eğitimine..
    18. Savaş bittiğinde Suriyeli kalmaz!
    19. "Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum"
    20. "Deniz canlıları tatilinizi kabusa..
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması