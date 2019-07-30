Erdek’teki dev bayrak alanı pislik ve karanlık içinde

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Seyitgazi Tepesi’nde bulunan Türk bayrağı ve Atatürk resminin bulunduğu alanda yıllardır çevre temizliği ve bakım yapılmamasına vatandaşlar tepki gösteriyor.

Erdek Seyitgazi Tepesi’ndeki Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafının yer aldığı bölgenin yıllardır bakımsız olması eleştirilere yol açıyor. Erdek Belediyesi’nin bölgenin bakımını yapması ve ışıklandırması isteniyor. Konuyla yakından ilgilenen Fehmi Demirhan, şunları söyledi:

"Seyitgazi’de, bu bayrak ve Atatürk fotoğrafının bulunduğu bölge 1997 yılında düzenlenmişti. Buraya dönemin garnizon komutanı kurmay albayın isteği ve büyük maddi-manevi desteğiyle, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yardımsevenler Derneği’nin katkılarıyla yapıldı. O dönemde şehrin en yüksek tepesine, 18 metre uzunluğundaki bu bayrak ve Atatürk fotoğrafının yer alacağı 17 mikserlik beton platformu ODTÜ teknik yetkilileri yaptı. Bayrağı se ben bir vinç eşliğinde yerine koymuştum. Bu bayrak ve Atatürk fotoğrafının yer aldığı platformu 9 çelik halat çekiyordu. Şimdi bu halatların çoğu eskimiş. Bölge son derece bakımsız. Belediyenin bu anlamlı bölgeyi mutlaka ışıklandırması gerekiyor ki, aslında bu da gerçekleşmesi çok kolay bir işlem. Yıllara meydan okuyan bu bölgenin yeniden Erdek’e yakışır duruma getirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.