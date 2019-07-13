Erdek’te yüzer restoranlara uyarı

Erdek Kaymakamlığı, Sahilde izinsiz park eden yüzer restoranların balıkçı barınağına çekilmesini istedi.

Erdek Kaymakamlığı, halen sahildeki çay bahçelerinin hemen karşısında yer alan yüzer restoranların bulundukları yerlerin izinsiz olduğu gerekçesiyle balıkçı barınağına çekilmelerini istedi.

Kaymakam Ekrem Çalık imzasıyla Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı, Erdek Liman Başkanlığına gönderilen yazıda, bu uygulamanın yüzer restoran sahip ve işletmecilerine iletilmesi istendi. Çalık imzasıyla yüzer restoranların sahip ve işletmecilerine gönderilen yazı şöyle: “Erdek Liman Başkanlığı, ilgili yazıda adı geçen Denizhan Turizm, Elit Tekirdağ, Kraken isimli yüzer restoranların izinsiz yanaşmalarından dolayı idari yaptırım kararı uygulanmış olup, bulundukları izinsiz yerden kalkmaları için yazı yazılmış. Erdek Milli Emlak Servisi şefliğince yapılan yazışmalarda, adı geçen yüzer restoranların halen devletin tasarrufu altında bulunan yerde bağlı olduklarından dolayı Limanlar Yönetmeliği’nin 25. maddesinin 2. şıkkı gereği 15 gün içinde, izinsiz bulunduğunuz yerden kalkarak Erdek balıkçı barınağında uygun bir yere bağlanmanız gerekmektedir. Bağlı bulunduğunuz yerden kalkmadığınız takdirde kolluk kuvvetleriyle kaldırılacağınızın bilinmesini rica ederim”