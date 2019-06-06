0553 313 94 23

Erdek’te trafik yoğunluğu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ramazan bayramı ve yaz ayın başlamasıylatrafikte yoğunluk yaşanıyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:38
Erdek’te trafik yoğunluğu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ramazan bayramı ve yaz ayın başlamasıylatrafikte yoğunluk yaşanıyor.


Erdek girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik sürekli kilitlenirken, araçların ilçeye girişi çileye dönüşüyor. Adalara seferlerin kent içinde kalan iskeleden yapılması da kent içi trafiğin yoğunluğunu ve trafik kazası riskini artırıyor. Bu durum, Erdek’e en kısa süre içinde bir “çevre yolu” yapılması zorunluluğunu ortaya koyuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, çevre yolunu kısa süre içinde gündemine alması ve girişimlerini başlatması ilçe halkı tarafından isteniyor. Okulların bahçeleri de araç parkına açılmasına karşın yine ilçedeki otopark ihtiyacı da çok ciddi boyutlara ulaştı. Tüm cadde ve sokaklar araçlarla dolarken, trafiğin akışı da çok zorlaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arkadaşları fark etti, son anda ölümden döndü
    1. Arkadaşları fark etti, son anda..
    2. Alev alev yanan fabrikada söndürme..
    3. Domates ihracatından 603 milyon..
    4. Dolar da tatile çıktı
    5. Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi
    6. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı
    7. İş kurmak isteyen ‘mahkumlar’ı..
    8. Özel okul ücretleri son dakika 2019 -..
    9. Endonezya 17 kayıp mürettebatı arıyor
    10. Konak’ın parkları yenileniyor
    11. Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma
    12. Dondurmayı mutlaka su ile tüketin
    13. Trump’tan Çin’e gümrük tarifelerini..
    14. GRAFİKLİ - Emre Belözoğlu A Milli..
    15. Karşıyaka’dan 9 farklı branşta spor..
    16. Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü
    17. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!..
    18. Otomobil refüje çarptı! 3 kişi yaralı
    19. E. Yeni Malatyaspor’da Hamza Hamzaoğlu..
    20. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Van Gölü..
    21. Instagram internet paketinizi..
    22. Antalya’nın saklı cennetleri doğa..
    23. Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle..
    24. Çankaya Şirindere Vadisi’nde 30 ton..
    25. Dikkat çeken analiz! Canan..
    26. Şile Saklıgöl’de içerisinde..
    27. Miniklere en anlamlı karne
    28. Kevser Abdülkadiroğlu kimdir? Kevser..
    29. Gaziantep'te kavgaya müdahale eden..
    30. Oğlunun tedavi masrafı için iş bekliyor
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi