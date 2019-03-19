Erdek’te metruk ev yandı Erdek ilçesinde kullanılmayan metruk ev alevlere teslim oldu.

Erdek ilçesinde kullanılmayan metruk ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre; Erdek Atatürk Mahallesi 6 No’lu Sokak’ta bulunan metruk bir evde yangın çıktı. Metruk evde dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve bütün evi saran alevlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasına rağmen ev tamamen yandı. Metruk binanın çevresinde çocukların oyun oynadığı, olay anında bina içinde ve çevresinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.