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Erdek’te korkutan yangın

Erdek İlçesi kırsal Çakıl mahallesinde hazineye ait boş bir arazide bulunan makilik alanda yangın çıktı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:15
Erdek’te korkutan yangın

Erdek İlçesi kırsal Çakıl mahallesinde hazineye ait boş bir arazide bulunan makilik alanda yangın çıktı.


Denize kıyısı olan Çakıl mahallesinde bulunan boş arazide meydana gelen yangın korku dolu anlara sahne oldu. Yangını gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü.


Havanın sıcak olması sebebiyle çöplükte oluşan gazın yangını başlatabileceğinin üzerinde durulurken, 100 dönümlük alanın zarar gördüğü açıklandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:15
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