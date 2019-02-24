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Erdek’te kar yağışı devam ediyor

Erdek’te, dün başlayan kar yağışı bugünde devam ediyor.

24 Şubat 2019 Pazar 14:47
Erdek’te kar yağışı devam ediyor

Erdek’te, dün başlayan kar yağışı bugünde devam ediyor. Balkanlardan gelen yoğun kar yağışı dünden itibaren bölgeyi etkisi altına alırken, Erdek ve çevresi beyaza büründü.


Erdek-Bandırma eski Karayolu’nun Askeri Kamplar Bölgesi bölümünün sudan dolayı kapanırken, Ocaklar-Turan kırsal mahalleleri bağlayan karayolu da yoğun kar yağışından dolayı araç trafiğine kapandı. Kapıdağ Yarımadası kırsal mahalle yollarının kapanmaması için bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait kar temizleme ile tuzlama araçları intikal ederken, Erdek Belediyesi’ne ait araçlarda büyükşehir belediyesi ekiplerine yardımcı oluyor. Ekipler Ocaklar-Turan kırsal mahalle arası ulaşımı sağlayan karayoluna geçerek, yolda hummalı bir şekilde kar temizleme çalışmalarına başladı. Gece boyunca süren çalışmalar sonucunda, temizlenen yolda tuzlama yapılıp ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Erdek Belediyesi’ne bağlı ekipler, Kapıdağ Yarımadası’ndaki kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Diğer yandan Erdek-Bandırma eski Karayolu’nun kapalı olduğu, ulaşımın üst yoldan kontrollü bir şekilde sağlandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:47
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