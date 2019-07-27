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Erdek’te havai fişek yasaklandı

Erdek ilçesinde havai fişek atımının İçişleri Bakanlığı ve valilik genelgelerine göre yasaklandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:19
Erdek’te havai fişek yasaklandı

Erdek ilçesinde havai fişek atımının İçişleri Bakanlığı ve valilik genelgelerine göre yasaklandı.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, havai fişek atımının İçişleri Bakanlığı ve valilik genelgelerine aykırı olduğuna bir kez daha dikkati çekti. Bu genelgelere uymayanların yasalara aykırı davranmaları nedeniyle para cezasına çarptırılacaklarına dikkati çeken Çalık, şunları söyledi:


“Havai fişek, ancak ilçelerin ve ülkemizin çok önemli günlerinde atılırsa anlam kazanır. Onun dışında, düğünler, nişanlar gibi kişileri ilgilendiren günlerde havai fişek atımı yasa dışıdır ve cezayı gerektirir. Erdek ve yöresinin doğal ve coğrafi yapısı da buna uygun değildir. Hiç kimsenin, başkalarını rahatsız etme hakkı olamaz”dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:19
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