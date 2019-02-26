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Erdek’te dereler temizleniyor

DSİ, Erdek’te her yağış sonrası trafiğe kapanan karayolu kenarında bulunan dere ve göletleri temizlemeye başladı.

26 Şubat 2019 Salı 13:11
Erdek’te dereler temizleniyor

DSİ, Erdek’te her yağış sonrası trafiğe kapanan karayolu kenarında bulunan dere ve göletleri temizlemeye başladı.


Erdek Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın’ın talebine kulak veren DSİ, her yağış sonrası sular altında kalan Erdek-Bandırma karayolunun araç sürücüleri için güvenli hale dönüştürülmesine yönelik ilk adımı attı. Erdek’te, geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan yoğun yağmur yağışının ardından yaşanan selden dolayı Erdek-Bandırma Karayolu’nda Tek Zeytin ile Askeri Kamplar Bölgesi araç trafiğine kapanmıştı. Yaşanan sel sonrasında Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık beraberinde Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın ile birlikte bölgeye giderek, mahallede yaşayan vatandaşları dinlendikten sonra karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştu. Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın’ın 3 aydan bu yana sürdürdüğü mücadeleye, DSİ olumlu cevap verirken, DSİ ekipleri iş makineleri eşliğinde Erdek’e gelerek çalışmalara başladı.


Bölgede devam eden çalışmaları yakından takip eden Erdek Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın, Ramla Deresi’ndeki temizlik çalışması sona erdikten sonra, DSİ ekipleri Yapay Gölet ile Alişan Dere arasında kalan alanda mevcut Kadastro Planı’na göre kazık çakma işlemine geçilip, Ramla Deresi’nden sonra kazık çakılan bölgede temizlik çalışmalarına başlanacağını öğrendiklerini söyledi. Aşırı yağmur yağışlarından dolayı dere yataklarının bozularak yön değiştirdiğini DSİ ekipleri ile birlikte gözlemlediklerini ifade eden Aydın, “Alt yani taban diye tanımladığımız bölgelerindeki zeminin biraz daha kurumasını bekleyeceğiz, aksi takdirde arazinin şu anki konumuna göre iş makinelerinin burada verimli çalışamayacağı bize aktarıldı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:11
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