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Erdek’te “Bağımlılıkla Mücadele” semineri

Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, BENGİ Proje kapsamında öğrencilere “Bağımlılıkla Mücadele” konulu seminer düzenlendi.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
Erdek’te “Bağımlılıkla Mücadele” semineri

Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, BENGİ Proje kapsamında öğrencilere “Bağımlılıkla Mücadele” konulu seminer düzenlendi.


“Bağımlılıkla Mücadele” seminerin açılış konuşmasını Bandırma RAM Müdürü Erol Gülle yaparken, “Bağımlılıkla Mücadele” konulu seminer, Aile ve Bağımlılık Danışmanı Gökhan Öztürk tarafından verildi. Madde bağımlılığıyla mücadele yöntemleri anlatıldığı seminerde yapılan sunumlarda, uyuşturucu maddeye bulaşmanın nedenleri, uyuşturucuya bulaşan bireylerin savunma mekanizmaları, ailelerin sağlıklı bireyler yetiştirmesi için yapılması gerekenler, madde bağımlılarının tespiti ve alınması gereken önlemler, uyuşturucu madde ile mücadelede ailelere düşen görevler ve madde bağımlılarının tedavi yöntemleri anlatıldı.


Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu’nda verilen seminere, Erdek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fethi Güvem ve Ümit Oktay, Bandırma RAM Müdürü Erol Gülle, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan ile öğrenci velileri katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
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