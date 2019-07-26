Erdek’te 2.5 dönüm arazi yandı Erdek’in kırsal Hamamlı Mahallesi Ömer Dere mevkiinde arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Erdek’in kırsal Hamamlı Mahallesi Ömer Dere mevkiinde arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Arazinin içinden geçen yüksek gerilim hattının kıvılcım atması sonucu makilik ve bakımsız otluk alan yanmaya başladı. Alevlerin yayılmasıyla yangın yakındaki zeytin bahçelerine sıçradı. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarıyla olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek ve Bandırma İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan kontrolde toplam 2,5 dönüm alanın yangından zarar gördüğü belirlendi.

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