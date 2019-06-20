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Erdek’li Kıbrıs gazilerine madalya

Kıbrıs Barış Harekatında gazi olup, halen yaşamlarını Erdek’te sürdüren gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyalar teslim edildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:25
Erdek’li Kıbrıs gazilerine madalya

Kıbrıs Barış Harekatında gazi olup, halen yaşamlarını Erdek’te sürdüren gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyalar teslim edildi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce, Erdek Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen törende 12 gaziye plaket ve madalyaları verildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından ilk konuşmayı Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık yaptı. Şehitlik ve gaziliğin tarifi zor yüksek mertebeler olduğunu vurgulayan Çalık, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye Cumhuriyeti, bulunduğu coğrafyada var olmak için çok kanlar dökmüş, çok canlar kaybetmiştir. Şehit ve gazilerimize minnettarız. Bundan sonra da ebediyen, kanımızın son damlasına kadar bu toprakları kimse elimizden alamayacaktır. Kıbrıs da çok stratejik bir noktada yer alıyor. Bu topraklar uğruna canlarını veren şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız” dedi.


Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara da konuşmasında, “Aradan 45 yıl geçmesine ve geç de olmasına rağmen bugün, bu madalyaları siz gazilerimize ulaştırmanın mutluluğu içindeyiz. Ülkemiz çok kritik bir coğrafyada bulunuyor. Bu cennet kadar güzel topraklarımızı korumak için büyük bedeller ödedik. Bu toprakları ezelden ebede kadar yaşatacağız. Tabii ki bunun için birbirimizi sevmek ve kenetlenmek zorundayız. Atatürk’ün dediği gibi ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır’ Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi kutluyorum” dedi.


Plaket ve madalya alan Erdekli gaziler şunlar: Arif Yasa, Nihat Doğan, Nurettin Gürler, vefat eden Refik Özbay’ın yerine eşi Nazife Özbay, Zeki Çırpanlı, Mehmet Düvenci, İhsan Akgül, İsmail Orak, Salim Okumuş, Aziz Ablak, Fevzi Balkan, vefat eden Lütufkar Çubukçu’nun yerine eşi Nurcan Çubukçu


Törene Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Garnizon Komutanı Deniz Albay Ateş Kalkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Balıkesir İl Müdürü Ahmet Çakar, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Erdek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk ve Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz’ün yanı sıra gaziler ve gazi yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:25
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