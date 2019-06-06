0553 313 94 23

Erdek’e bayramda ziyaretçi akını

Balıkesir’in turistik ilçesi Erdek, Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:24
Erdek’e bayramda ziyaretçi akını

Balıkesir’in turistik ilçesi Erdek, Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı.


Balıkesir’e bağlı Güney Marmara Bölgesi’nin turistik ilçesi Erdek, ramazan bayramında ziyaretçi akınına uğradı. Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle Erdek’i tercih eden tatilciler sahili doldururken plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı. Yeşilin her tonu ile denizin mavisinin bütünleştiği doğasıyla ilgi çeken antik Kyzikos Kenti ile bütünleşen, sahilleri az dalgalı denizi ile ilgi gören Erdek, Ramazan Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle ilçedeki otel ve pansiyonlar tamamen dolarken, çevre ilçelerden de günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte ilçede yoğunluk daha da arttı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri ilçe merkezindeki otoparklar, liman çevresindeki alanlar ile yol kenarlarının dolması üzerine sürücüleri girişteki boş arazilere yönlendirdi. İlçedeki plajlar da tamamen dolarken, en gözde plajların başında gelen Çuğra ve Kanava plajlarında neredeyse şemsiye açacak yer kalmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:24
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te akü deposunda çıkan yangın korkuttu
    1. Siirt’te akü deposunda çıkan yangın..
    2. Saklıkent’e bayram bereketi
    3. Fatih’te dur ihtarına uymayan sürücü..
    4. 60 bin TL cezası var, takan yok!..
    5. Abant'ta bayram yoğunluğu
    6. Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu..
    7. Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz..
    8. Başsavcıdan Netanyahu’ya ret
    9. Sülfürik asit yüklü tanker devrildi;..
    10. Hastane personeli yaralı karaca için..
    11. Ardahan lise taban puanları 2019..
    12. Kocaeli’deki fabrika yangınında ölü..
    13. Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu
    14. Bayramda köye ayı indi
    15. Yıldırım’ın, kendisini havalimanında..
    16. İran'da Ruhani kabinesinde son istifa..
    17. Sri Lanka’da Dang Humması salgını: 28..
    18. Dev gemi mehter takımı ile karşılandı
    19. Diyarbakır'da iki kazanın sonucu 29..
    20. Ordu lise taban puanları 2019 Ordu..
    21. Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe..
    22. Bursa Büyükşehir’in atletizm takımı..
    23. Çalışır durumdaki biçerdöverin içine..
    24. Ankara Zabıtasından çöp ve atık..
    25. Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi
    26. İzmir karayolunda kaza: 9 yaralı
    27. Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı
    28. CHP Alpu teşkilatı, Kazım Kurt’u..
    29. Bayramın son gününde de iskele ve..
    30. Biçerdövere düşen genç feci şekilde..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular