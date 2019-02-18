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Erdek Yücel Yılmaz’a inanıyor

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz seçim çalışmalarına Erdek ilçesinde devam etti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:19
Erdek Yücel Yılmaz’a inanıyor

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz seçim çalışmalarına Erdek ilçesinde devam etti.


Erdeklilerin sokaklarda, balkonlarda ve camlarda büyük bir coşku ile karşıladığı Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Erdek bundan sonra asla yalnız kalmayacak. Mahir ve AK ellerin Erdek’e dokunmasının vakti geldi" dedi.


Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, ilçeleri ziyaret ederek Balıkesirlilerle buluşmaya devam ediyor. Gittiği her yerde samimiyet ve ilgiyle karşılanan Yücel Yılmaz’ın bu kez durağı Erdek oldu. İlk olarak Erdek Öğretmenevi’nde AK Parti İlçe Teşkilatıyla buluşan Yücel Yılmaz, sonrasında esnaf ziyaretleri yaptı, ilçe sakinleriyle sohbet etti ve Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı. Yücel Yılmaz’a Erdek Belediye Başkan Adayı Turan Gün, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kemal Kayan ve teşkilat mensupları eşlik etti.


Başkan Yılmaz, "Turizm potansiyelini yükselteceğiz"


Ulaşım ağlarıyla, turizmiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, kültür ve sanatıyla Türkiye ve dünyada adından söz ettirecek bir Balıkesir hedefiyle çalışacaklarını söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, iç turizmin en yoğun olduğu yerlerden birisi olan Erdek’in turizm potansiyelini yükselteceklerini, imkanlarını geliştireceklerini, gelecek nesillere tüm ihtiyaçları giderilmiş, beklentileri karşılanmış, istihdam sorunu olmayan, sahiliyle çevre peyzajıyla daha yaşanabilir bir Erdek bırakmak için gayret edeceklerini ifade etti.


Başkan Yılmaz, “Erdek için çok çalışacak çok gayret edeceğiz”


Balıkesir’in bütün şehir olduğunu, her bir ilçesinin kendine has özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz, "Erdekli hemşehrilerimizin beklentilerine, bölgesel gelişimine, üretimine, kültür ve sanatına katkı sunacağız. Gençlerimizin işsizlik kaygısının olmadığı, refah, kalkınmış bir Erdek için destek sizden gayret bizden. Herkesin hayatını özgürce yaşayabildiği, fikir ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebildiği bir Erdek için el ele verelim istiyoruz. Erdekli hemşehrilerimin gülen yüzü, güven dolu bakışları bizleri çok mutlu etti. Allah’ın izniyle çok çalışacak, çok gayret edecek onların bu güvenini boşa çıkartmayacak, onları mahcup etmeyeceğiz. Erdek zafere inanmış, Erdek geleceğinden umutlu" dedi.


Yılmaz, "Erdek asla yalnız kalmayacak"


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katılarak teşkilata ve halka seslendi. "Erdek çok güzel ancak mahir ellerin, AK ellerin buraya değmesi gerekiyor" diyen Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Erdek’in gönül belediyeciliğine, hizmet belediyeciliğine ihtiyacı var. Allah nasip ederse bundan sonra Erdek asla yalnız kalmayacak" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:19
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