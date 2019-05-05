Erdek-Bandırma yolu tek şeride inecek

Erdek-Bandırma yeni karayolunun bir bölümü yapılan çalışma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yol çalışması sürecince trafik tek şeritten sağlanacak.

Erdek ile Bandırma’yı birbirine bağlayan karayolunun bir kısmı yağıştan etkilenmesi sebebi ile yaklaşık 3 metre yükseltilecek. Bu sebeple yol kenarındaki tarla bahçeler yağıştan etkilenmeyecek. Karayolları Genel Müdürlüğü su baskınlarına karşı yolu yükseltme ile kalmayıp yolun altına menfez döşeme kararı aldı.

Yol yapımı hakkında bilgi veren şirket yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, "Erdek-Bandırma yeni karayolunda zemini 3 metre kadar yükselteceğiz. Yolun tek şeridi şu an kazıldı ve menfez döşeyeceğiz. Ayrıca DSİ yetkilileri dereye bağlantısını yapacak. Daha sonra bizler buradan başlayarak Bandırma Bölge Trafik Müdürlüğü’nün olduğu bölüme kadar yolda bitümlü sıcak karışım asfalt uygulaması yapacağız. Böylece yolda oluşan su taşkınının önüne bu proje ile geçmiş olacağız. Çalışmalarımız tahminen 3 ay sürecek. Şu an Erdek’ten Bandırma’ya kamplar yolundan trafik akışı sağlanıyor. Bu yolun da asfalt yama çalışmalarını yaptık. Ancak yolun dar ve yetersiz olması nedeniyle Ramazan Bayramı öncesi arife günü biz üst yolu açacağız. Bayramdan sonra bu kez karşı şeritte çalışma yapacağız" dedi.