Erdal Özyağcılar'ın oynadığı "Kral"ın galası gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Usta oyuncular Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar’ın başrollerini paylaştığı "Kral" adlı oyun, gala gösteriminde tiyatroseverlerle buluştu.

Mecidiyeköy'deki Artı Sahne'de sergilenen oyuna tiyatro sanatçıları da yoğun ilgi gösterdi.

Dramaturjisi ve metin çalışması Erdal Özyağcılar tarafından yapılan oyun, absürt tiyatronun duayeni Eugene Ionesco'nun "Kral Ölüyor" oyunundan uyarlandı.

"Kral 1. Beranger"i Erdal Özyağcılar, "Kraliçe 1. Margarite"i ise Güzin Özyağcılar'ın canlandırdığı oyun, ölürken bile tahtından ayrılmayan ve yaşlandıkça yalnızlaşan bir kralın ölüm karşısındaki çaresizliğini ele alıyor.

Tiyatro Martı'nın sahneye koyduğu oyunda, sarayın cerrahı, celladı ve astroloğunu Barış Kiralıoglu, kralın ikinci eşini Merve Engin, sarayın hizmetçisini Gözde Çetiner, saray muhafızını ise Burak Tanay oynadı.

Yönetmenliğini Serkan Üstüner'in üstlendiği eserin yönetmen yardımcılığını Zeynep Özyağcılar, dekor tasarımını Cihan Aşar, kostüm tasarımını Candan Seda Balaban, ışık tasarımı Mahmut Özdemir, koreografisini Handan Ergiydiren, müziklerini ise Orhan Enes Kuzu yaptı.

Oyunu izlemeye gelenler arasında, oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, Bekir Aksoy, Işıl Yücesoy, Mert Turak, Salih Bademci de yer aldı.

Kral, 10 Ocak'ta Mall of İstanbul MOİ Sahne, 15 Ocak'ta ise Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yeniden sahnelenecek.