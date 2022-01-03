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Korona Virüs Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı

Erdal Özyağcılar sosyal medya hesabından yayınladığı video ile koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 20:14:00 -
Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı

Erdal Özyağcılar, hiçbir belirti taşımadığını belirterek koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Özyağcılar, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Oyuncu, "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim..." ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyunu ertelendi

Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu.

Seyircilere seslenen Özyağcılar, ‘Biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz’ dedi.

 

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