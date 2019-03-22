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Erdal Erzincan çaldı, Başkan Şükrü Genç söyledi

Sarıyer Belediyesi, vefatının 46’ncı yıl dönümünde halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu düzenlediği konser programıyla andı.

22 Mart 2019 Cuma 09:26
Erdal Erzincan çaldı, Başkan Şükrü Genç söyledi

Sarıyer Belediyesi, vefatının 46’ncı yıl dönümünde halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu düzenlediği konser programıyla andı. Düzenlenen gecede Belkıs Akkale ve Erdal Erzincan izleyicilere müzik ziyafeti yaşatırken, CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç de türkü söyledi.



Aşık Veysel Şatıroğlu vefatının 46’ncı yıl dönümünde Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konser programıyla anıldı. Geceye Belkıs Akkale ve Erdal Erzincan gibi usta sanatçıların yanında CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç de katıldı. Sarıyer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun performansıyla başlayan gecede usta sanatçılar Belkıs Akkale ve Erdal Erzincan salonu dolduran seyircilere müzik ziyafeti yaşattı. Erdal Erzincan’ın bağlamasıyla çaldığı Şükrü Genç’in de söylediği “Bir kökte uzamış sarmaşık gibi” şarkısı dinleyicilerden büyük alkış topladı. Program sonunda Sarıyer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’yla birlikte Belkıs Akkale, Erdal Erzincan ve Şükrü Genç birlikte “Çanakkale Türküsü”nü söyledi. Program Başkan Genç’in katılımcılara çiçek takdim etmesiyle son buldu.



Program sonrası konuşan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, “Aşık Veysel ne unutulur, ne de akıldan çıkar. Aklı olan da çıkarmasın zaten. Dışarılarda birilerini aramaya gerek yoktu aslında. Bunların getirmiş olduğu o geleneksel yapıyı, o halk kültürümüzü, o folklorik yapımızı devam ettirebilsek çok daha farklı boyutlara gelirdi bu ülke. Böyle bir gecenin hazırlayıcısı olmak, toplumumuzla bir arada o günleri yad etmek bizler için çok büyük şeref, onurdur” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:26
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