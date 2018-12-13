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Erdal Eren kimdir nerelidir? Erdal Eren'in mezarı nerede?

Erdal Eren’in 12 Eylül’ün kurbanlarından sadece biriydi. 12 Eylül olaylarında bir askeri öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve küçük olan yaşının büyütülüp idam edilen Erdal Eren kimdir? Erdal Eren nerelidir? Erdal Eren idam edildiğinde kaç yaşındaydı? İşte idam edilinişin 38. Yıl dönümü olan Erdal Eren biyografisi

13 Aralık 2018 Perşembe 09:57
Erdal Eren kimdir nerelidir? Erdal Eren'in mezarı nerede?

Erdal Eren’in 12 Eylül’ün kurbanlarından sadece biriydi. 12 Eylül olaylarında bir askeri öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve küçük olan yaşının büyütülüp idam edilen Erdal Eren kimdir? Erdal Eren nerelidir? Erdal Eren idam edildiğinde kaç yaşındaydı? İşte idam edilinişin 38. Yıl dönümü olan Erdal Eren biyografisi

12 Eylül darbesini gerçekleştiren Kenan Evren’in bir sağdan bir soldan öldürdük diyerek övündüğü o karanlık yıl 1980… 25 Eylül 1964 Giresun'un şiril ilçesi Şebinkarahisar doğumlu olan Erdal Eren, 12 Eylül Darbesi öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen ve 13 Aralık 1980'de asılarak idam edilen Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisidir.

Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner, 30 Ocak 1980 tarihinde Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürüldü. Erdal Eren, Suner'in öldürülmesini protesto etmek için 2 Şubat 1980 tarihinde gerçekleştirilen gösteride gözaltına alınan 24 kişiden biriydi. Gösteri esnasında çıkan çatışmada ölen er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı ve yargılanarak 19 Mart 1980 tarihinde idama mahkûm edildi. Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan karar, 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde infaz edildi. Erdal Eren idam edilmeden 16 saat önce kendisini ziyaret eden gazeteciler Savaş Ay ve Emin Çölaşan'a, “avukatıyla görüştürülmediğini, 18 yaşının altında olmasına rağmen idam edilmek istendiğini, yaşının 18'den küçük olduğunu tespit edecek olan kemik testi yapılması talebinin kabul edilmediğini, vurduğu söylenen jandarma erine çok uzaktan ateş açtığını ama otopside yakın atışla öldüğünün kanıtlandığını, kendisini ibret olsun diye asacaklarını ve ölümden korkmadığını söyledi. İdam kararı verilen Erdal Eren'in 17 olan yaşı bir gün içinde 18 olarak büyütüldü ve sonrasında hemen idam edildi.

Kimsesizler mezarlığına gömülmek istedi

Ağabeyi Erkan Eren, Erdal'ın Mamak Askeri Cezaevi'nde tutuklu kaldığı dönemde gördüğü ağır işkencenin izlerine tanık olduğunu dile getirdi. Erdal Eren'in idam edildiği tarihte yaşının 18'den küçük olduğunu belirten Erkan Eren, infazı radyodan öğrendiklerini ve Erdal Eren'in kimsesizler mezarına gömülmek istendiğini söyledi. 

1 milyon 683 bin kişi fişlendi

Darbe yönetimi döneminde 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgularda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş, 49 kişi idam edilmişti.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:57
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