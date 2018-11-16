THY- Noukşot
0553 313 94 23

Erdal Ata Hatay'a veda etti: Güzel hatıralar baki kalacak

26 aylık Hatay Valiliği görevi süresinin ardından Ankara Mülkiyet Baş Müfettişliğine atanan Erdal Ata, "Görevimiz bitti ancak, burada kurduğumuz sağlam dostluk ve güzel hatıralar baki kalacaktır." diyerek şehre veda etti.

16 Kasım 2018 Cuma 18:22
Erdal Ata Hatay'a veda etti: Güzel hatıralar baki kalacak

Hatay protokolü, Askeri erkân, kamu kurum müdürleri, işadamları, STK ve oda başkanlarının katıldığı vedalaşma töreninde konuşan Vali Erdal Ata, 26 ay görev aldığı Hatay’dan güzel hatıralarla ayrılacağını söyledi. Ata, “26 aylık bir süreden sonra bugün Hatay’dan ayrılıyorum. Hatay’da çeşitli hizmetlerde bulundum. Hatay’ımız çok önemli ve kadim bir şehirdir” dedi.

Konuşmasında duygu dolu anlar yaşayan Erdal Ata, “Daha önce görev yaptığımız şehirlerde olduğu gibi, Hatay’da da birbirinden değerli arkadaşlarla tanışma ve çalışma fırsatı buldum. Görevimiz bitti ancak, burada kurduğumuz sağlam dostluk ve güzel hatıralar baki kalacaktır” açıklamalarında bulundu.

Ankara Mülkiyet Baş Müfettişliğine atanan Erdal Ata, veda törenine katılım gösterenlerle tek tek vedalaşarak valilikten ayrıldı.

Kars Valiliği görevinden Hatay Valiliğine atanan yeni vali Rahmi Doğan’ın, Pazartesi günü gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 18:22
  1. Kars
  2. Ankara
  3. Hatay Valiliği
  4. Erdal Ata

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da deprem! Fatih Terim ipini çekti
    1. Galatasaray'da deprem! Fatih Terim..
    2. Erdal Ata Hatay'a veda etti: Güzel..
    3. İsmail Kahraman: Bir ülkenin haritadan..
    4. "Eşimin gölgesinde kalmak..
    5. Askerimizin öğle yemeği operasyon..
    6. Kadir Mısıroğlu: Bana kükreyenlerin..
    7. Korkuluk demirlerine saplanmaktan son..
    8. 1 yıl aradan sonra başladı! Türkiye..
    9. Gereksiz yere yazılan mide ilaçları..
    10. Ekmek parasını ayaklarıyla ezen..
    11. Doğumunun 400'ncü yılında şair Niyazi..
    12. Beyaz sirke nerelerde kullanılır?
    13. Doğu ilinde 30 bölge 'özel güvenlik..
    14. Samsun'da silahlı saldırı: 2 kişi ağır..
    15. Mogherini ve Hahn Türkiye'ye geliyor
    16. Burger: Kaşıkçı cinayetinde hala..
    17. Çavdar'ın ruşeymini yani özünü..
    18. Kar yağışı Doğu'da 270 köy yolunu kapadı
    19. Dışarıda yemek, sadece cebe değil,..
    20. Süper Lig ekibinden Aatıf bombası
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı