Erdal Aksünger kimdir? Erdal Aksünger hayatı, biyografisi

Erdal Aksünger katıldığı bir televizyon programında “Benim gözümde PYD terör örgütü değildir” diyerek HDP ağzıyla konuşması kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanırken, Mehmetçiğin kemiklerini sızlatan Erdal Aksünger’in kim olduğu da merak ediliyor. 24. Dönem CHP İzmir milletvekili olan Erdal Aksünger, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilim ve Sanat Eğitim Vakfı (BİLSES) Başkanlığı görevlerinde bulundu. Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Erdal Aksünger kimdir, nerelidir? İşte Erdal Aksünger hayatı, biyografisi.

Erdal Aksünger kimdir?

Erdal Aksünger, 8 Ekim 1968'de Erzincan Çayırlı'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Elif'tir. Erdal Aksünger, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Profesyonel olarak futbol oynadı. Hollanda Kophke Tedarik Firmasının Türkiye Mümessilliğinin kurucusu ve ortağı oldu. Yabancılara gayrimenkul danışmanlığı yapan gayrimenkul yatırım şirketini, Genel Müdürü olduğu Gama Bilgisayar Ticaret Ltd. Şirketini ve İstanbul'da Multitec AŞ'yi kurdu. Aidata Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi AŞ'nin ortağı oldu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilim ve Sanat Eğitim Vakfı (BİLSES) Başkanlığı görevlerinde bulundu. Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. İngilizce bilen Aksünger, evli ve 2 çocuk babasıdır.