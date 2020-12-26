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Biyografi Ercüment Ovalı kimdir? | Ercüment Ovalı hayatı
Biyografi

Ercüment Ovalı kimdir? | Ercüment Ovalı hayatı

Koronavirüs karşı etkili bir aşı bulacaklarını ve bunu 23 Nisan’da duyuracaklarını açıklayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı piyasada bulunan bir ilacı salgına karşı etkili olduğunu duyurunca büyük tepki çekti. Son olarak Ovalı, koronavirüse yakalandığını ve geliştirdiği ilaçla sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Peki, Ercüment Ovalı kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:15:00 -
Ercüment Ovalı kimdir? | Ercüment Ovalı hayatı

23 Nisan’da tüm dünyaya koronavirüs aşını duyuracaklarını belirten Prof. Dr. Ercüment Ovalı piyasada bulunan bir ilacın virüse karşı etkili olduğunu ilan etmişti. Bu sebeple Ovalı’ya tepkiler yağmıştı.  Vatandaşları büyük hayal kırıklığına uğratan Ovalı geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ovalı, kısa sürede iyileştiğini bunu ise bakanlığın ruhsat vermediği kokteyl antikor ile başardığını açıkladı. Peki, Ercüment Ovalı kimdir? | Ercüment Ovalı hayatı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Ercüment Ovalı açıklaması

23 Nisan’da piyasada mevcut bir ilacın ismini yeni bir buluş gibi açıklayan Ercüment Ovalı’ya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki göstermişti. Koca, “Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz. Bu topraklara, insanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Yayın, araştırma ve çalışmanın nasıl yapıldığı da çok iyi bilinir. Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim çağrımıza cevap verilebilirdi. Klinik araştırma yapılır, devamında ne yapılması gerekiyorsa da yapılmış olurdu. İlaç ve aşı işi hem milli hem de stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası bir firmanın ilacı, böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap yaptığı açıklamada Ovalı'ya tepki göstermişti. Azap, "Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Hastalık hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunun heyecanı ile bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak açıklamalarla karşılaşıyoruz. Ben bunu araştırmacıların heyecanına ve hastalığın çok yayılıyor olmasına bağlıyorum. Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor. Daha sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluk gelişebilir diye endişelerim var benim kişisel olarak. O yüzden bunları çok dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Çok sayıda çalışmalar var ama hala tedavide etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilacımız yok” dedi.

Ercüment Ovalı kimdir? | Ercüment Ovalı hayatı

Ercüment Ovalı 1961'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'te Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra özel bir sağlık kuruluşunda Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Mesul Müdürü oldu.

 

Ercüment Ovalı koronavirüs ilacını buldu mu?
Ercüment Ovalı koronavirüs ilacını buldu mu?

Sağlık

Ercüment Ovalı koronavirüs ilacını buldu mu?

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