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Biyografi Ercüment Meriç Öztürk kimdir nereli? Fuat Çimen listesi Ercüment Meriç Öztürk hayatı!
Biyografi

Ercüment Meriç Öztürk kimdir nereli? Fuat Çimen listesi Ercüment Meriç Öztürk hayatı!

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı. Fuat Çimen'in yönetim kurulu listesinde Ercüment Meriç Öztürk de yer aldı. Peki Ercüment Meriç Öztürk kimdir? Ercüment Meriç Öztürk nereli kaç yaşında? Ercüment Meriç Öztürk ne iş yapıyor? İşte Ercüment Meriç Öztürk’ün hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 13:04:00 - 2022-05-29 13:05:28
Ercüment Meriç Öztürk kimdir nereli? Fuat Çimen listesi Ercüment Meriç Öztürk hayatı!

Ercüment Meriç Öztürk kimdir? Ercüment Meriç Öztürk, 1976 yılında Gölcük'te doğdu. 46 yaşındaki Ercüment Meriç Öztürk, Wolverhampton Kraliyet Üniversitesi İşletme Fakültesinden Şeref diploması ile mezun oldu.

1997-2013 yılları arasında yerli ve çok uluslu firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı. Ercüment Meriç Öztürk, 2013 yılından bu yana Kurucu ortağı olduğu RDB AŞ'nin Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.  Akademik seviyede İngilizce bilen Ercüment Meriç Öztürk, evli ve bir kız çocuk babasıdı.

Fuat Çimen yönetim kurulu listesinde kimler var?

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

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