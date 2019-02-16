Erciyes'te Red Bull Kar Havuzu etkinliği Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yarışmacılar kendi hazırladıkları ilginç kostümlerle kar havuzuna atladı

KAYSERİ (AA) - Red Bull'un Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlediği kar havuzu etkinliğine katılanlar, kendi hazırladıkları kostümlerle buz dolu havuza girdi. Farklı organizasyonlara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde, Red Bull Kar Havuzu etkinliği gerçekleştirildi. Farklı kentlerden organizasyon için gelen yaklaşık 35 yarışmacı, çeşitli filmlerle ve projelerle adı özleşmiş karakterlerin kıyafetlerini tasarlayarak yarışmaya katıldı. Yarışmacılar, eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yaptılar, ardından da rampadan buz dolu havuza atladılar. Jüri koltuğunda moda tasarımcısı Zeynep Tosun, radyo ve televizyon sunucusu Yasemin Şefik, Survivor şampiyonu Ogeday, oyuncu ve sağlıklı yaşam koçu Ayşe Tolga, oyuncu Yunus Günce, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı gibi isimlerin yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe, kayak için Erciyes'e gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

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