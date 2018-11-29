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Erciyes'te mahsur kalan dağcıları jandarma kurtardı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:50
Erciyes'te mahsur kalan dağcıları jandarma kurtardı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nda mahsur kalan 2 dağcı, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Dağı'nda faklı bölgelerde 2 dağcının mahsur kaldığı bilgisini alan JAK ekipleri harekete geçti.

Çobanini mevkisi Şeytanderesi rotasında tırmanırken düşüp bacağı ezilen N.K, bölgenin zorlu şartlarından dolayı sedye ile taşınarak kurtarıldı.

Tekir Kapı mevkisinde inişe geçtiği esnada sağ ayak bileği burkulan Z.T. ise paletli kar aracıyla bölgeden alındı.

Kurtarılan dağcılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:50
  1. 2 dağcı
  2. Erciyes
  3. JAK
  4. Mahus kalan dağcı

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