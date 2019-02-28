Erciyes'te kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan kar, sezonu uzattığı için dağ yönetimini ve turizmcileri sevindirdi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, Erciyes Dağı'nda dün akşamdan itibaren başlayan karın etkili olduğunu söyledi.

Son yağışlarla birlikte pistlerdeki kar kalınlığının 1,7 metreye kadar çıktığını belirten Cıngı, "Bu sezon zaten bereketli bir dönem geçirdik. Kar yağışımız da aralıklarla devam ediyor. Bu yağışlar sezonu uzatabilmek adına bizim için çok önemli." dedi.

"Kayak merkezlerinin sermayesi kar" diyen Murat Cahit Cıngı, şunları söyledi:

"Bölgemiz dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı alıyor. Bu kar yağışı bizim açımızdan çok değerli. Sezonumuzu nisan ayının ortalarına kadar devam ettirmeyi düşünüyorduk. Bu yağan karla birlikte bunu daha kolay gerçekleştireceğiz. Hem yerli hem de yurt dışından gelen misafirlerimiz nisan ayının ortasına kadar kayak yapmanın keyfini sürecek."