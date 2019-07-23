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Erciyes'te "FESTA 2200 Bisiklet Festivali"

- Macera tutkunu 300 bisikletçinin katılacağı festival, 25-28 Temmuz'da Erciyes'te yapılacak

23 Temmuz 2019 Salı 12:14
Erciyes'te "FESTA 2200 Bisiklet Festivali"


KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin dört bir yanından 300 bisiklet tutkunu, 25-28 Temmuz'da Erciyes'te düzenlenecek "FESTA 2200 Bisiklet Festivali"nde bir araya gelecek.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kayseri Erciyes AŞ ev sahipliğinde, KAYTUR, Ulaşım AŞ, Erkut İnşaat, Develi Belediyesi ve Kayseri Bisiklet Derneği iş birliği ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek festival, 40 ilden 300 bisikletçiyi buluşturacak.

Bisiklet tutkunlarının doğayla iç içe yeni dostluklar edinmek için bir araya geleceği festivale katılanlar, 2200 rakımlı Tekir Kapı Bölgesi'nde, Erciyes AŞ tarafından hazırlanan kamp alanında konaklayacak.

Organizasyonun ilk gününde Kayseri merkezde 13 kilometre pedal çevirecek bisikletçiler, ikinci gün birçok tabiat güzelliğini bünyesinde barındıran Develi ilçesini turlayacak, üçüncü gün Erciyes'in eteklerinde yaşayan yılkı atlarının görsel şölenine tanık olacak. Festivalin son gününde de Erciyes Dağı'ndaki parkurda pedal çevrilecek.

Gündüzleri Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini pedal çevirerek keşfedecek bisikletçiler, akşamları dağdaki çeşitli eğlenceler ve konserlerle kamp ateşi başında yorgunluk atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Dağı'nın amatör bisikletçilere hizmet etmenin yanında uluslararası profesyonel sporculara ve takımlara emsalsiz yüksek irtifa kamp ortamı sunarak, tüm dünyadan önemli takımların da vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.

Erciyes'te zirve tırmanışı, yürüyüş, çadır kamp, ATV safari, atlı gezinti gibi çeşitli aktiviteler ile doğaseverlere geniş imkan sunmanın dışında yarış, festival, sosyal ve sportif etkinlikler ile şehrin sosyokültürel hayatına da katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Bisiklet festivaline bu yıl da ülkemizin dört bir yanından bisikletçiler iştirak edecek. Hem Erciyes'i hem de Kayseri'nin tarihi ve tabiat güzelliklerini keşfedecek misafirlerimiz dört günü dolu dolu geçirecek. Geçtiğimiz yıl bisiklet camiasında büyük takdir toplayan festivalimiz bu yıl da şenlik havasında geçecek. Bu vesile ile Erciyes'in bisikletin merkezi olduğunu bir kez daha ispat edecek."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:14
  1. Erciyes
  2. FESTA 2200 Bisiklet Festivali
  3. kayseri

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