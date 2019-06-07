Erciyes'te dağ bisikleti heyecanı Downhill Türkiye Şampiyonası Erciyes'te yapılacak

KAYSERİ (AA) - Erciyes'in ev sahipliği yaptığı Downhill Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak. Türkiye'nin ilk "Dağ Bisikleti Parkı"nın oluşturulduğu Erciyes'te koşulacak Downhill Türkiye Şampiyonası yarışmaları yarın 13.00'te start alacak. Sporcular, Erciyes'in 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda oluşturulan 3 dağ bisikleti parkurunda Downhill Türkiye Şampiyon'u olmak için pedal çevirecek. Öte yandan Erciyes, 9 Haziran Pazar günü de IXS Downhill Avrupa Kupası'nın 3. ayak yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Bu arada, her iki organizasyona katılan sporcular, bugün antrenman sürüşü yaptı.

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