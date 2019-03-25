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Erciyes’te Artık Çekilmez Oldun Yarışmasının Finali Yapıldı

Erciyes’te geleneksel hale gelen ‘Artık çekilmez oldun’ kızak yarışmasının final etabı en iyilerin kıran kırana mücadelesi ile tamamlandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:44
Erciyes’te Artık Çekilmez Oldun Yarışmasının Finali Yapıldı

Erciyes’te geleneksel hale gelen ‘Artık çekilmez oldun’ kızak yarışmasının final etabı en iyilerin kıran kırana mücadelesi ile tamamlandı.


Erciyes Kayak Merkezi birbirinden renkli yarışma ve sosyal aktivitelerle kayak sezonunu sürdürüyor. İlk kez geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve çiftler arasında düzenlenen Artık Çekilmez Oldun kızak yarışması 2018-2019 kayak sezonunda yayılarak 4 etap şeklinde yapıldı.


30 Aralık, 27 Ocak ve 24 Şubat 2019 tarihlerinde üç eleme usulü ile düzenlenen kızak yarışlarının her birinde dereceye giren ilk üç çift 24 Mart Pazar günü düzenlenen büyük finalde yarıştı. Kayseri Erciyes A.Ş tarafından düzenlenen yarışmada Erkekler, eşini kızakla yokuştan çektikten sonra hiç ara vermeden, yukarıdan aşağı doğru kızakla kayarak bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti.


En iyi çiftlerin mücadele ettiği yarışma sonucunda Mustafa-Kübra Özbek çifti birinci, Mustafa-Emel Deniz çifti ikinci, Hasan-Şerife Yılmaz çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti.


Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Mart ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen kayak sezonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere Erciyes’te sezon boyunca sosyal ve sportif faaliyetler düzenleyerek dağımıza gelen misafirlerimize keyifli ve eğlenceli zaman geçirebilmeleri için gayret ediyoruz. Bu nedenle kayak yapmayan vatandaşlarımızın katılabilecekleri küçük, sempatik aktiviteler de yapıyoruz.Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve geleneksel hale getirmiş olduğumuz Artık Çekilmez Oldun yarışması da bunlardan bir tanesi.Bu organizasyonumuz ile Erciyes’te eğlenceyi yarışmaya dönüştürmüş olduk. Çiftler arasında rakebetin öne çıktığı bu yarışmalarımız vatandaşlarımız arasında çok yoğun ilgi ve alaka gördü. Dikkat çeken güzel bir faaliyeti tamamlamış olduk. Önümüzdeki günlerde dağımızda farklı aktiviteler düzenlemeyi sürdüreceğiz ”dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:44
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