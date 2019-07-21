0553 313 94 23

Erciyes'te 2 dağcı yaralandı

Zirve tırmanışının ardından inişte yaralanan 2 dağcıyı jandarma ekipleri kurtardı

21 Temmuz 2019 Pazar 16:08
Erciyes'te 2 dağcı yaralandı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı’nda zirve tırmanışından dönerken yaralanan 2 dağcı jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erciyes'in zirvesine tırmanan Sevda Oruç, Şeytan rotasından inişe geçtiği sırada kopan taş parçasının başına çarpması sonucu, diğer dağcı Soner Turan ise iniş sırasında ayak bileğini burkarak yaralandı.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Erciyes Karakol Komutanlığı ve JAK ekipleri, ihbar üzerine yaralıları kurtarmak için harekete geçti.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, yaralıları indirerek 112 Acil Servis görevlilerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:08
  1. dağcı
  2. Erciyes
  3. jandarma
  4. Kurtarma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rahmetli Süleyman Arif Emre’den bir merhum Serdengeçti hatırası: Yaptığınız işi beğendiniz mi Arif bey!
    1. Rahmetli Süleyman Arif Emre’den bir..
    2. EYOF'ta ilk madalya Umut Çoban'dan
    3. Yunuslar ışıl ışıl
    4. Zaman onları ayırdığı gibi bir araya..
    5. Sokak hayvanları için suluk ve yemlik
    6. Karaburun Belediye Başkanı’ndan..
    7. Belediye kendisine suç duyurusunda..
    8. Portekiz’de orman yangınları: 8 yaralı
    9. Didim'de deniz dibi temizliği yapıldı!
    10. Fırsatçı ev sahipleri gözünü..
    11. Sararan tırnaklardan kurtulmanın en..
    12. Erciyes'te 2 dağcı yaralandı
    13. Maduro muhalefet ile uzlaşacak mı?..
    14. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi..
    15. GÜNCELLEME - Hong Kong'da halk Çin'e..
    16. Okulların hayvan sahiplenebilmesi için..
    17. Donk, Hasan Şaş'ı biçti!
    18. Silivri'de denizde can pazarı! Ölü ve..
    19. Sahte raporlarla SGK’yı 353 bin TL..
    20. Belediyenin turnuvasında Dereköy..
    21. Fındıkta "erken hasat" uyarısı
    22. Eğitim Bir Sen, CHP Milletvekili..
    23. Et nasıl mühürlenir?
    24. AK Parti Grup Başkanvekili Turan köy..
    25. Ot biçme makinesinden fırlayan parça..
    26. Bülent Turan’dan ’İntepe Toplu Konut..
    27. Yanlışıkla kırdığı borunun içinden..
    28. (Düzeltme) Yerli turist yaz tatili..
    29. Türk Eczacıları Birliği sonuç..
    30. Samsunspor Bolu’da güç depoladı
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi