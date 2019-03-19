0553 313 94 23

Erciyes’e yağan kar sezonu uzattı

Erciyes Dağı’na hafta sonu yağan kar yağışı kayak sezonunu uzatırken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erciyes A.

19 Mart 2019 Salı 10:08
Erciyes’e yağan kar sezonu uzattı

Erciyes Dağı’na hafta sonu yağan kar yağışı kayak sezonunu uzatırken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Haftasonu yağan kar gayet güzel oldu ve sezonumuzun en azından Nisan ortasına kadar uzayacağının da garantisi oldu" dedi.


Türkiye’nin önemli kayak turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde hafta sonu yağan kar sevinçle karşılandı. Yağan kar dolayısıyla kayak sezonunun bir süre daha uzadığını belirten yetkililer, Erciyes’te faaliyetlerin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Erciyes’te Ocak ve Şubat aylarını rekorla geçirdiklerinin altını çizen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Halkımızın yakından takip ettiği gibi, Erciyes’te sezon; yine ziyaretçi sayısını arttırarak çok farklı etkinliklerle mahalli, ulusal ve uluslar arası faaliyetlerle devam ediyor. Bir çok yarışmaya ev sahipliği yapıyor Erciyes ve çok şükür Aralık ayının başından itibaren de ziyaretçi sayılarımız çok hızlı bir artış göstererek önemli noktalara ulaştı. Tabi burada pistlerimizin kalitesi, işletme modeli, tesislerimizin teknolojik ve güvenlikli olması gibi bir çok unsur var. Allah’a çok şükür Aralık, Ocak ve Şubat aylarını yeni rekorlarla geçirdik. Mart ayına girdiğimizde de çok güzel, ideal bir kış havası ve yağışlı bir dönem yaşıyoruz. Erciyes’de sezon bütün hızıyla devam ediyor, bütün pistlerimiz açık. Her ne kadar Mart ayıyla beraber, cemrenin düşmesiyle vatandaşlarımızda bir kayak sezonundan, kış sezonundan yaz sezonuna geçiş gibi algılansa da Erciyes’de faaliyetlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Bütün pistlerimiz bağlantı pistleriyle beraber açık" ifadelerini kullandı.



"Başarılı bir sezon geçiriyoruz"


Yağan kar yağışı ile beraber sezonun Nisan ayı ortasına kadar uzadığını da kaydeden Cıngı, "Başarılı ve bereketli bir sezon geçiriyoruz. Mart içerisinde de aldığımız yağışla birlikte, haftasonu yağan kar gayet güzel oldu ve sezonumuzun en azından Nisan ortasına kadar uzayacağının da bir işareti ve garantisi oldu. Bundan sonra da bütün hızıyla sezonumuz devam edecek ve kayakseverlere Erciyes’de emsalsiz anlar yaşatmaya biz de devam edeceğiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VakıfBank, yarı final için sahada
    1. VakıfBank, yarı final için sahada
    2. Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 14..
    3. Sarıyer'deki güreş tesisleri yenilendi
    4. "Takım ruhundan memnunum"
    5. Başbakan görevden alındı
    6. Mardin'de drone destekli uyuşturucu..
    7. Voleybol takımından teşekkür ziyareti
    8. ABD’de 18 Mart Çanakkale Zaferi..
    9. Monocle Erzurum’u yazdı
    10. Türkerler VEPSAŞ e-Devlet’te hizmete..
    11. MTOSB’de 3. Bölgenin temeli atıldı
    12. Torbalı, en çok tercih edilen..
    13. Başkan Tok: “Yaptıklarımız,..
    14. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre..
    15. Mardin emniyetinden terör operasyonu:..
    16. Çanakkale Şehitleri Küçükçekmece’de..
    17. Rahim kanserine kapalı ameliyat ile..
    18. İstanbul'da 50 kilogram uyuşturucu ele..
    19. Erciyes’e yağan kar sezonu uzattı
    20. Bucaspor genç yıldız avında
    21. Büyükkılıç, "Okul spor kulüplerine..
    22. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    23. Soyer’den Bayraklı’ya “Hizmet..
    24. ABD’de aşırı yağış su taşkınlarına..
    25. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son..
    26. Göz altı morlukları kaderiniz olmasın
    27. Kardeş Kalemler’in yeni sayısı yine..
    28. Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu..
    29. ETS ameliyatı ile terleme sorunu..
    30. İlçeyi rahatsız eden mesaj, korsan..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?