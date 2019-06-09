Erciyes, Yaz Mevsiminde de Şampiyonların Merkezi

Erciyes, Avrupa kıtası dışında ilk kez Kayseri’de gerçekleşen IXS Downhill Bisiklet Avrupa Kupası müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şampiyonanın ödül töreninde yaptığı konuşmada Erciyes’in Türkiye’nin yegane downhill parkuruna sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası spor camiasının en prestijli organizasyonlarından olan IXS Downhill Avrupa Kupası heyecanı Türkiye’nin tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park’ta yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş ile Uluslararası Bisiklet Federasyonu (Union Cycliste Internationale) UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Türkiye’de ilk kez organize edilen Avrupa Kupası, Erciyes Dağı’ndaki zorlu parkurlarda nefes kesici görüntülere sahne oldu.

Müsabakaların birinci günü Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Üç branşta yapılan yarışlarda Master kategorisinde birinci Vehbi Taşkıran, ikinci Selim Merdan, üçüncü ise Murat Bektaş oldu. Elit kategorisinde Erdinç Karlı birinci, İsmail Mutlu Demir ikinci, Davut Can Tayyar ise üçüncülüğü elde etti. U19’da ise Emir Melik Peker birinci, Orhan Eğe Urer ikinci, İrfan Berkay Mutlu üçüncü oldu.

Organizasyonun ikinci gününde ise Downhill Avrupa Kupası yarışları yapıldı. 4 branşta yapılan müsabakalarda Elit kategoride İran’dan Hossein Zanjanıan birinci, Taha Ghabeli ikinci, Nikzadeh Hossein üçüncü oldu.

Karşılaşmalar sonrasında derece elde eden sporcularakupa ve madalyalarının yanında ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

“ERCİYES, HER MEVSİM TURİZMİN MERKEZİ OLACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes’in Türkiye’nin yegane downhill merkezi olduğunu söyledi. Böylesine önemli bir organizasyonun Kayseri’de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Erciyes’teki etkinlikleri çeşitlendirmek istediklerini belirtti ve Erciyes’in sadece kış döneminde değil diğer mevsimlerde de turizmin merkezi olmasını sağlamaya gayret ettiklerini kaydetti.

Erciyes’te iki gün süren yarışlarda Almanya, İsviçre, Romanya, İtalya, Slovenya, Polonya, Güney Kıbrıs, İran ve Türkiye’den yaklaşık 100 dağ bisikleti sporcusu mücadele etti. Sporcular, Erciyes Bike Park içerisinde bulunan 1,760 metre uzunluğunda ve rampaların, taş merdivenlerin, sert dönüşlerin, tonluk kayaların bulunduğu özel hazırlanmış parkurda zorlu arazi şartlarına karşı direnç göstererek şampiyonluk için yarıştı. 16 yılı aşkın süredir Avrupa’nın tüm ülkelerinde organize edilen IXS Downhill Kupası dünyanın en büyük ve en uzun yarışları olma özelliği taşıyor.

UCI uluslararası downhill yarışlarını ilk defa ülkemize getiren Kayseri Erciyes A.Ş, parkurlarını her yıl üst kategoriye çıkarıyor. Downhill branşında teleferiğin kullanılması ve parkurların teknik her türlü altyapı noktasında ulaşılabilir olarak inşa edilmesi Erciyes Bike Park’ın global bisiklet camiasında iyi bir yer bulmasını sağlıyor. Dünya bisiklet haritasına Türkiye’den ilk defa Erciyes’in girmesini sağlayan Erciyes A.Ş., bu önemli organizasyonlarla Türkiye’nin adını dağ bisikletinde de tüm dünyaya duyuruyor.