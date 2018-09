Mustafa Çalış kimdir? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Çalış getirildi. Peki Erciyes Üniversitesi olan Mustafa Çalış kimdir? Prof. Dr. Mustafa Çalış nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Mustafa Çalış biyografisi…

Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim görevlisi. 1994-98 arasında İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel ve Rehabilitasyon Bölümü’nde Tıp Uzmanlığı tahsilini yapan Çalış’ın tez konusu sıkışma sendromunda klinik tanı testlerinin tanısal değeri idi. Çalış, İngilizce ve Arapça biliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim dalı’na bağlı Dahili Tıp Bilimleri’nde görev yaparken 6 Eylül 2018’de Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne getirildi.

ARAŞTIRMA ALANLARI

El Cerrahisi

Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon, Romatoloji, Algoloji

ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI

Rheumatology

Rehabilitation

Orthopedics

YAYINLAR VE ESERLERİ

SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Duruöz M.T., Doward L., Turan Y., Cerrahoğlu L. , Yurtkuran M., Çaliş M., Taş N., Özgöçmen S., Yoleri O., Durmaz B., Öncel S., Tuncer T., Şendur Ö., Birtane M., Tüzün F., Bingöl Ü., Kirnap M., Çelik Ertürk G., Ardıçoğlu Ö., Memiş A., Atamaz F., Kızıl F., Kaçar C., Güler G., Uzunca K., Sarı H., "Translation And Validation Of The Turkish Version Of The Ankylosing Spondylitis Quality Of Life (Asqol) Questionnaire", RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, pp.2717-2722, 2013

Kirnap M., Çaliş M., Gökçe C., Kurtoğlu S., Öztürk M., Keleştemur H.F., "Acrodysostosis Associated With Hypercalcemia", hormones, pp.309-311, 2013

BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER

Türkiye Fiziksel Tıp ve Reyhabilitasyon Dergisi, Yayin Kurul Uyesi, 05.12.2010 - Devam Ediyor