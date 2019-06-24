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Erciyes Üniversitesi Kendine Ait Bir Patenti Daha Lisansladı

Erciyes Üniversitesi sahibi olduğu “Süperhidrofobik Nanokompozit Kaplama” alanında yer alan dört ayrı patentini aynı anda lisanslayarak ticarileştirdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:21
Erciyes Üniversitesi Kendine Ait Bir Patenti Daha Lisansladı

Erciyes Üniversitesi sahibi olduğu “Süperhidrofobik Nanokompozit Kaplama” alanında yer alan dört ayrı patentini aynı anda lisanslayarak ticarileştirdi. 2017 yılında ilk lisanslamasını yapan Erciyes Üniversitesi bir kez daha patentini ticarileştirerek önemli bir başarıya imza attı.


Rektörlük makamında Hare Teknoloji Diş Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Hakan Akkan ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış arasında imzalanan lisans sözleşmesi ile Süperhidrofobik Nanokompozit Kaplama” alanında yer alan dört ayrı patent ticarileştirildi.


İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, 2017 yılında ilk lisanslamasını yapan Erciyes Üniversitesinin, bir kez daha patent ticarileştirerek önemli bir başarıya imza attığını söyledi.


Rektör Çalış, “Bugün ihale yoluyla nano teknoloji alanında dört buluş birden ticarileştirilmektedir. Birbirini destekler nitelikte dört ayrı buluş ihtiva eden bugünkü imza töreninde yer alan patentler sıvı iticiliğinin ihtiyaç olduğu her alana hitap etmektedir. Süperhidrofobik kaplamanın kaplandığı yüzeye tutunuşunu arttıran ve çift yönlü ıslatma özelliği sayesinde ince bir film halinde uygulansa dahi mükemmel sıvı itici bir yüzey elde edilmesini sağlayan ilk patentin ardından, yansıma önleyici, saydam ve su darbe dayanımı yüksek, kendi kendini tamir etme özelliği olan ikinci patent, çevre dostu, bitkisel, biyouyumlu malzemeler ile üretilen üçüncü patent ve son olarak daha da geliştirilen, düşük maliyetli, sprey, damlatma, daldırma veya döndürerek kaplama yöntemi ile uygulanabilen buluş ile sıvı iticiliğin istenildiği hemen her yüzeyde kullanım alanı bulabilmektedir.


İhaleyi almaya hak kazanan Hare Teknoloji Diş Ticaret Limited Şirketi, lisanslaması yapılan ürünlerden elde edeceği ciro gelirinden Erciyes Üniversitesi’ne lisans bedeli ödeyecektir. Bu anlaşma ile sürekli bahsedilen üniversite-sanayi işbirliği söylemi bir kez daha Erciyes Üniversitesi tarafından hayata geçirilmiştir ve üniversitelerde üretilen bilginin topluma faydalı ürünlere dönüşmesi sağlanmıştır.


Erciyes Üniversitesi olarak şehrimize ve ülke ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması için portföyümüzde yer alan patentlerimizi lisanslayarak bilginin ticari değere dönüşmesi adına çalışmalarımız devam etmektedir.


Lisanslaması gerçekleşen bu buluşların hem ihaleyi almaya hak kazanan firmaya, hem üniversitemize hem de ülkemize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.


Konuşmaların ardından, Hare Teknoloji Diş Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Hakan Akkan ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, patent lisans sözleşmesine imza attı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:21
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