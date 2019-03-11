Erciyes Üniversitesi ile Azerbaycan Hazar Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Azerbaycan Hazar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ERÜ Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ’Hamlet İsahanlı’nın Sanat Gecesi’ konulu konferans için üniversiteye gelen Azerbaycan Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Azerbaycan Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı iki üniversite arasında ortak yapılacak işbirliği çalışmalarını görüştü. Ziyaretin sonunda ERÜ Rektörü Çalış ile Azerbaycan Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, iki üniversite arasındaki işbirliğini içeren protokole imza attı.

Protokol, iki üniversite arasında öğrenci ve personel değişimi, araştırma projeleri, kültürel değişim projeleri, ortak işbirliği programları ve ortak yaz programları gibi konularda ortak çalışmaları öngörüyor.