0553 313 94 23

Erciyes Teknopark’ta KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Teknopark ve KOSGEB Kayseri Müdürlüğü iş birliği ile başvuruya açılan KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve KOSGEB KOBİ Dijitalleşme Programı (KOBİGEL) kapsamında Erciyes Teknopark’ta bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

04 Nisan 2019 Perşembe 09:07
Erciyes Teknopark’ta KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Teknopark ve KOSGEB Kayseri Müdürlüğü iş birliği ile başvuruya açılan KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve KOSGEB KOBİ Dijitalleşme Programı (KOBİGEL) kapsamında Erciyes Teknopark’ta bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: “KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve KOSGEB KOBİ Dijitalleşme Programı (KOBİGEL) kapsamındaki proje teklif çağrılarının amacı imalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi ve üretim ile ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılmasıdır. Bu amaç kapsamında da orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime dayalı projelere KOSGEB tarafından 5.000.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.


Ülkemizde sanayide dijital dönüşümün başarı ile gerçekleştirilmesi KOBİ’lerin bu konudaki yetkinliklerinin artırılması ile doğrudan ilintilidir. İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilgili süreçlerinde dijital teknolojilerden faydalanmaları durumunda imalat hızı ve verimliliklerinde önemli iyileştirmeler sağlayabilmektedir.


KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve KOSGEB KOBİ Dijitalleşme Programı (KOBİGEL) kapsamında teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili programda belirtilen altı dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda;


Mevcut portföylerindeki ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmak ve / veya geliştirmiş oldukları ürünleri / yazılımları ticarileştirmek için proje sunabilecektir.


KOBİ’lerin sanayideki dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek adına Erciyes Teknopark olarak biz de KOSGEB Kayseri Müdürlüğü ile düzenlediğimiz bu toplantı ile bünyemizdeki firmaları program hakkında bilgilendirmeyi hedefledik.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, Bağdadi’nin bulunması için broşür dağıtıyor
    1. ABD, Bağdadi’nin bulunması için broşür..
    2. Süper Lig'de perde yarın açılıyor
    3. (Özel) Kartal’da orta refüjden atlayan..
    4. CHP hem hırsız hem arsız
    5. (Özel) Emniyet şeridine giren aracın..
    6. (Özel) Kamyonetin kasasında tehlikeli..
    7. Bahçeli önermişti... AK Parti harekete..
    8. Serbest piyasada döviz fiyatları
    9. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Boğaz..
    10. Fesleğen tohumunun yaraları nelerdir?..
    11. Doğu Karadeniz için çiftçilere..
    12. Belediye Başkanı Kazım Şahin’e veda..
    13. İzmir'de sosyal medyada terör..
    14. (Özel) Gaziosmanpaşa’da bir kamyon..
    15. Tosya Belediye Başkanı seçilen..
    16. Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü
    17. Kaymakam Kendüzler’den okul ziyareti
    18. Ulaştırma sektörü, Intertraffic..
    19. Halterde Avrupa Şampiyonası heyecanı
    20. Bir ilçede yeniden sayım işlemi bitti!
    21. TATSO’dan istihdama katkı sunan..
    22. Erciyes Teknopark’ta KOBİ Teknoyatırım..
    23. Küresel piyasalar ticaret..
    24. (Özel) Ters yöne dönüş yapan otomobil..
    25. İstanbul’da geçersiz oyların sayımında..
    26. Hem kaptan hem başkan!
    27. İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark..
    28. Özel çocuklardan Kaymakam Özkan’a..
    29. Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri..
    30. Meteorolojiden çığ uyarısı
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi