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Erciyes Teknopark’ta ERC Bilgi Günü ve Tecrübe Paylaşımı Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Teknopark’ta Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet fonlarından olan konu bağımsız ve ortaksız başvuru yapılabilen ERC (European Research Council) fonu için Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Tübitak ERC İrtibat Noktası Dr.

28 Mart 2019 Perşembe 09:08
Erciyes Teknopark’ta ERC Bilgi Günü ve Tecrübe Paylaşımı Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Teknopark’ta Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet fonlarından olan konu bağımsız ve ortaksız başvuru yapılabilen ERC (European Research Council) fonu için Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Tübitak ERC İrtibat Noktası Dr. Derya Dönertaş’ın katılımıyla bilgilendirme sunumu ve arkasından Prof. Dr. M. Serdar Genç’in ERC Consolidator Grant Projesi hazırlama süreci ile ilgili Erciyes Üniversitesi ve çevre illerdeki araştırmacılara yönelik tecrübe paylaşımı etkinliği gerçekleşti.


Düzenlenen ERC Bilgi Günü ve Tecrübe Paylaşımı etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:


“ERC’nin hedefi Avrupa’da bilimsel mükemmeliyeti güçlendirerek, Avrupa’yı en iyi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmektir. Bu kapsamda Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) programlarında herhangi bir konsorsiyum veya ortaklık şartı aramadan ulusal programlarla fonlanması genellikle zor olan büyük bütçeli akademik araştırma projelerine kaynak sağlamaktadır. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’da son yıllarda ERC ile desteklenen proje sayısını artırabilmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı, ERC Ödül Programı, ERC Eşik Üstü Ödül Programı ve ERC Transfer Ödülü Programı araştırmacıların proje önerilerini geliştirmeleri ve projelerini Türkiye’deki ev sahibi kuruluşlarda yürütmelerini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur."



2.5 Milyon Euro’ya Kadar Proje Fonu


Kılıç, "ERC programı kapsamında 2.5 milyon euro’ya kadar proje fonu desteği alınabilmektedir. ERC sağladığı bu önemli fon ile Avrupa’daki üniversiteler arasında rekabeti artırmayı ve üniversitelerin en iyi araştırmacıları en iyi çalışma koşullarında istihdam edebilmelerini hedeflemektedir. Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak biz de araştırmacılarımızın bu önemli fon kaynakları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olup proje sayılarını artırabilmeleri adına bilgi günü ve tecrübe paylaşımları etkinlikleri ile onları motive ederek katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:08
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